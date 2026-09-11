নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার বিএনপিতে যোগ দেওয়া সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর কুমিল্লার দেবিদ্বারে বিএনপিতে যোগদান করেও শেষ রক্ষা হলো না উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক এক নেতার। নাশকতা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ওই নেতার নাম আলম হাজারী। তিনি উপজেলার বড়শালঘর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য ও ছোটশালঘর গ্রামের বাসিন্দা।
আজ শুক্রবার রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার বড়শালঘর ইউনিয়নের সৈয়দপুর বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আলম হাজারী আওয়ামী লীগ আমলে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৫ সালের ২১ ডিসেম্বর দেবিদ্বারের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর বাসায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন তিনি। এরপর থেকে তিনি এলাকায় থেকেই ব্যবসাবাণিজ্যসহ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।
আজ দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার দেবিদ্বার-চান্দিনা থানা সীমান্ত এলাকায় যুবলীগের একটি ঝটিকা মিছিল হয়। পরে রাতে অভিযান চালিয়ে আলম হাজারীকে অর্থের জোগানদাতা হিসেবে নাশকতা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মিছিল-মিটিংয়ে অর্থের জোগানদাতা হিসেবে নাশকতা মামলায় আলম হাজারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আগামীকাল সকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।’
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