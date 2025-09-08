Ajker Patrika
সারা দেশ

কুবি ছাত্রী-মায়ের মরদেহ উদ্ধার: সিসিটিভিতে দেখা সেই কবিরাজ আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৩
সিসিটিভিতে শনাক্ত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবকে আটক করা হয়েছে। ছবি : সংগৃহীত
সিসিটিভিতে শনাক্ত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবকে আটক করা হয়েছে। ছবি : সংগৃহীত

কুমিল্লায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তাঁর মায়ের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজে শনাক্ত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবকে আটক করেছে র‍্যাব। আজ সোমবার দুপুরে নাঙ্গলকোট উপজেলার রায়কোট উত্তর ইউনিয়নের শরীফপুর গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়। র‍্যাব-১১-এর উপপরিচালক মেজর সাদমান ইবনে আলম জানান, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং হত্যাকাণ্ডে তাঁর সম্পৃক্ততা তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হবে।

গতকাল রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরীর ৩ নম্বর ওয়ার্ড কালিয়াজুরী পিটিআই মাঠসংলগ্ন ‘নীলি কটেজ’ নামের তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলার ভাড়া বাসা থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতরা হলেন তাহমিনা বেগম ফাতেমা (৫২) ও তাঁর মেয়ে সুমাইয়া আফরিন রিন্তি (২৪)। সুমাইয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

ছাত্রী-মায়ের লাশ উদ্ধার: পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরছাত্রী-মায়ের লাশ উদ্ধার: পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশের তথ্যমতে, গতকাল রোববার সকাল ৮টা ৮ মিনিটে টুপি ও পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত এক ব্যক্তি ওই বাসায় প্রবেশ করেন। বেলা ১১টা ২২ মিনিটে বের হলেও ১২ মিনিট পর আবার প্রবেশ করেন এবং বেলা ১টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত আর বের হতে দেখা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সিসিটিভিতে দেখা ব্যক্তি মৃতের পরিবারের পরিচিত কবিরাজ হতে পারেন। ওই পরিবার নিয়মিত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবের কাছে চিকিৎসা নিতেন এবং কয়েকবার তাঁর বাড়িতেও গেছেন।

