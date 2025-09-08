কুবি ছাত্রী-মায়ের মরদেহ উদ্ধার: সিসিটিভিতে দেখা সেই কবিরাজ আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তাঁর মায়ের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজে শনাক্ত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবকে আটক করেছে র্যাব। আজ সোমবার দুপুরে নাঙ্গলকোট উপজেলার রায়কোট উত্তর ইউনিয়নের শরীফপুর গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়। র্যাব-১১-এর উপপরিচালক মেজর সাদমান ইবনে আলম জানান, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং হত্যাকাণ্ডে তাঁর সম্পৃক্ততা তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হবে।
গতকাল রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরীর ৩ নম্বর ওয়ার্ড কালিয়াজুরী পিটিআই মাঠসংলগ্ন ‘নীলি কটেজ’ নামের তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলার ভাড়া বাসা থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতরা হলেন তাহমিনা বেগম ফাতেমা (৫২) ও তাঁর মেয়ে সুমাইয়া আফরিন রিন্তি (২৪)। সুমাইয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশের তথ্যমতে, গতকাল রোববার সকাল ৮টা ৮ মিনিটে টুপি ও পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত এক ব্যক্তি ওই বাসায় প্রবেশ করেন। বেলা ১১টা ২২ মিনিটে বের হলেও ১২ মিনিট পর আবার প্রবেশ করেন এবং বেলা ১টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত আর বের হতে দেখা যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সিসিটিভিতে দেখা ব্যক্তি মৃতের পরিবারের পরিচিত কবিরাজ হতে পারেন। ওই পরিবার নিয়মিত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবের কাছে চিকিৎসা নিতেন এবং কয়েকবার তাঁর বাড়িতেও গেছেন।
কুমিল্লায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তাঁর মায়ের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজে শনাক্ত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবকে আটক করেছে র্যাব। আজ সোমবার দুপুরে নাঙ্গলকোট উপজেলার রায়কোট উত্তর ইউনিয়নের শরীফপুর গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়। র্যাব-১১-এর উপপরিচালক মেজর সাদমান ইবনে আলম জানান, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং হত্যাকাণ্ডে তাঁর সম্পৃক্ততা তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হবে।
গতকাল রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে নগরীর ৩ নম্বর ওয়ার্ড কালিয়াজুরী পিটিআই মাঠসংলগ্ন ‘নীলি কটেজ’ নামের তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলার ভাড়া বাসা থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতরা হলেন তাহমিনা বেগম ফাতেমা (৫২) ও তাঁর মেয়ে সুমাইয়া আফরিন রিন্তি (২৪)। সুমাইয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশের তথ্যমতে, গতকাল রোববার সকাল ৮টা ৮ মিনিটে টুপি ও পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত এক ব্যক্তি ওই বাসায় প্রবেশ করেন। বেলা ১১টা ২২ মিনিটে বের হলেও ১২ মিনিট পর আবার প্রবেশ করেন এবং বেলা ১টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত আর বের হতে দেখা যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সিসিটিভিতে দেখা ব্যক্তি মৃতের পরিবারের পরিচিত কবিরাজ হতে পারেন। ওই পরিবার নিয়মিত কবিরাজ মাওলানা আব্দুর রবের কাছে চিকিৎসা নিতেন এবং কয়েকবার তাঁর বাড়িতেও গেছেন।
রাজধানীর বাড্ডায় চালককে খুন করে ব্যটারিচালিত রিকশা ছিনতাইচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা ঘাতক দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম মাসুদ কাজল (৪২)।৩ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় নেশার টাকা জন্য বাবা-ছেলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বটির ওপর পড়ে ছেলে রাকিব হোসেন বাবু (২৫) নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ৩টার দিকে ডেমড়া বামৈল তালতলা বাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষ অবস্থায় ওই ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক...৩ মিনিট আগে
ডলার প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আদিব ফয়েজ নামের একটি চক্রের হোতাকে গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৬ মিনিট আগে
ফরিদপুরে হাত-পা ও চোখ বাঁধা অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে আজকের পত্রিকাকে পুলিশ বলেছে, ব্যাটারিচালিত রিকশার ব্যাটারি ছিনিয়ে নিতে যুবককে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। আর ব্যাটারি বিক্রির টাকায় মাদক সেবন ও কিস্তির টাকা শোধ করেন আসামিরা।৭ মিনিট আগে