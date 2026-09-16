ব্রাহ্মণপাড়া-কসবা সীমান্তে বিজিবির অভিযানে কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে পৃথক অভিযানে ১ কোটি ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৫০ টাকা মূল্যের ভারতীয় চোরাচালানি পণ্য জব্দ করেছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)। আজ বুধবার সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এসব অভিযান চালানো হয়।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গেছে, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল বিওপি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মঈনপুর বিওপির টহলদল নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়।
অভিযানে ভারতীয় শাড়ি, ইনজেকশন, বাজি, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, রেড বুল এনার্জি ড্রিংক, পন্ডস পাউডার, আমুল বাটার ও ডাবর আমলা তেল জব্দ করা হয়। জব্দ করা পণ্যের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৫০ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন সূত্র জানায়, সীমান্তে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদারের পাশাপাশি চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। আজ বুধবারের অভিযানও এর ধারাবাহিকতা।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম শরিফুল ইসলামের (এএসসি) দিকনির্দেশনায় অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।
বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, পুশ-ইন, নারী ও শিশু পাচার, মাদক এবং চোরাচালান প্রতিরোধে আভিযানিক কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।
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