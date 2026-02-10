স্বামী হত্যার বিচার ও হাসনাতের পক্ষে ভোট চাইলেন জুলাই শহীদ রুবেলের স্ত্রী

‘দেবিদ্বারে ৪ আগস্ট আমার স্বামী শহীদ হয়েছে। আমার সন্তান তার বাবার মুখ দেখতে পায় নাই। এর চেয়ে কষ্টের আর কিছুই হতে পারে না। আমার পাঁচ বছর বয়সের মেয়েটা আজও বসে আছে তার বাবা আসবে ভেবে, কিন্তু সন্তান তো জানে না তার বাবা এই পৃথিবীতে নেই। আমার স্বামী হত্যার বিচার যেন হয়। আমার স্বামী হত্যার বিচার হাসনাত আবদুল্লাহ ভাইয়ের হাত ধরে এই দেবিদ্বারের মাটিতে যেন হয়। যারা আমার সন্তানদের এতিম করেছে, আমাকে বিধবা করেছে, তাদেরকে দেবিদ্বারের মাটিতে ঠাঁই দেবেন না।’
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টায় দেবিদ্বার পৌর এলাকার বারেরা গ্রামে কুমিল্লা-৪ দেবিদ্বার আসনের ১১ দলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থী, এনসিপি দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর নির্বাচনী উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে এসব কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে দেবিদ্বারে শহীদ স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আব্দুর রাজ্জাক রুবেলের স্ত্রী হ্যাপী আক্তার।
এ সময় হ্যাপী আক্তার উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আগামী ১২ তারিখ সকলে শাপলা কলি মার্কায় ভোট দিয়ে হাসনাত ভাইকে জয়যুক্ত করবেন।’
২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে দুর্বৃত্তদের গুলি ও চাপাতির আঘাতে শহীদ হন আব্দুর রাজ্জাক রুবেল। তিনি দেবিদ্বার পৌর এলাকার বারেরা গ্রামের মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে এবং পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
রুবেলের মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী হ্যাপী আক্তার আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ৩৬ দিন পর (২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর) এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। রুবেলের ইচ্ছানুযায়ী সন্তানের নাম রাখা হয় রাইয়ান।
চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনের নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ‘ফুটবল’ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আহম্মদ কবির করিম।১৮ মিনিট আগে
স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন পটুয়াখালীর চার আসনের মধ্যে তিনটিতে একক আধিপত্য ছিল আওয়ামী লীগের। তবে এবার সে চিত্র পুরোপুরি বদলে গেছে। তৈরি হয়েছে নতুন সমীকরণ। পটুয়াখালী-১ আসনে শক্ত অবস্থানে রয়েছে বিএনপি। বাকি তিনটিতে জামায়াতে ইসলামী, গণঅধিকার পরিষদ ও ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান অপেক্ষাকৃত...৫ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শেষ। এখন ভোটের অপেক্ষা। নরসিংদীতে দীর্ঘদিন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রভাব ছিল। তবে দলটি এবারের ভোটে নেই। বিএনপির ভোটও কম নয় এখানে। ফলে এই জেলার পাঁচটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের৬ ঘণ্টা আগে
নকলা ও নালিতাবাড়ী উপজেলা নিয়ে গঠিত শেরপুর-২ আসনে এবার সংসদ সদস্য প্রার্থীদের জয়-পরাজয় নির্ধারণের অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে ‘অঞ্চলপ্রীতি’। আসনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী চার প্রার্থীর তিনজনই নালিতাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা। আর ধানের শীষের প্রার্থীর বাড়ি নকলায়।৭ ঘণ্টা আগে