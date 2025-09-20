কুমিল্লায় ২৬ লাখ টাকার বাজি আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযানে প্রায় ২৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের অবৈধ বাজি আটক করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১০ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।
আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিজিবি চোরাচালান প্রতিরোধ ও আন্তসীমান্ত অপরাধ দমনে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আদর্শ সদর উপজেলার বিবিরবাজার বিওপির কটকবাজার পোস্টের বিশেষ টহলদল সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়।
অভিযানকালে সীমান্ত থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার ভেতরে বানাশুয়া এলাকায় মালিকবিহীন অবস্থায় ১ লাখ ৪ হাজার ২৪৭ পিস ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার বাজি আটক করা হয়। এর বাজারমূল্য প্রায় ২৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা।
বিজিবি জানিয়েছে, আটককৃত বাজি নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে।
