কুমিল্লায় মশা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে: কুসিক প্রশাসক

কুমিল্লা নগরীকে বসবাসযোগ্য, পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে মশা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের (কুসিক) প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু। তিনি বলেন, নগর উন্নয়ন ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
আজ শনিবার (২৮ মার্চ) সকালে নগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ডে মশকনিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন ও পরিদর্শন শেষে কুসিক প্রশাসক এসব কথা বলেন।
কুসিক প্রশাসক বলেন, দ্রুত বর্ধনশীল এ নগরীতে বর্তমানে প্রায় ১৫ লাখ মানুষের বসবাস। কিন্তু সীমিত অবকাঠামো, ফুটপাত দখল এবং অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কারণে যানজট, জলাবদ্ধতা ও নাগরিক ভোগান্তি বাড়ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় নিয়মিত মশকনিধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে।
ইউসুফ মোল্লা বলেন, একটি স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলতে সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুমিল্লাকে একটি সত্যিকারের পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরীতে রূপান্তর করা সম্ভব বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় কুসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
