Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় মশা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে: কুসিক প্রশাসক

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় মশা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে: কুসিক প্রশাসক
কুমিল্লা নগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ডে মশকনিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুসিক প্রশাসক টিপু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা নগরীকে বসবাসযোগ্য, পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে মশা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের (কুসিক) প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু। তিনি বলেন, নগর উন্নয়ন ও পরিবেশগত মানোন্নয়নে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আজ শনিবার (২৮ মার্চ) সকালে নগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ডে মশকনিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন ও পরিদর্শন শেষে কুসিক প্রশাসক এসব কথা বলেন।

কুসিক প্রশাসক বলেন, দ্রুত বর্ধনশীল এ নগরীতে বর্তমানে প্রায় ১৫ লাখ মানুষের বসবাস। কিন্তু সীমিত অবকাঠামো, ফুটপাত দখল এবং অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার কারণে যানজট, জলাবদ্ধতা ও নাগরিক ভোগান্তি বাড়ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় নিয়মিত মশকনিধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে।

ইউসুফ মোল্লা বলেন, একটি স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য নগরী গড়ে তুলতে সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুমিল্লাকে একটি সত্যিকারের পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরীতে রূপান্তর করা সম্ভব বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় কুসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দাবি

সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দাবি

সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নারীর লাশ

নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নারীর লাশ

শিগগির ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার

শিগগির ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার