কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন জসিমের পক্ষে ভোট চেয়েছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দিনব্যাপী নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ শেষে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণপাড়ার সাহেবাবাদ বাজারে আয়োজিত বিএনপির গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।
আসিফ আকবর বলেন, ‘প্রিয় বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মানুষ, আমি আজ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। সাহেবাবাদ ইউনিয়নের বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আপনারা সবাই সারা দিন ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেবেন এবং জসিম উদ্দিন জসিম ভাইকে বিজয়ী করবেন। আমি আবারও আপনাদের এলাকায় আসব এবং দেশজুড়ে ধানের শীষের জন্য ভোট চাইব।’
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন জসিম বলেন, ‘দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর আমার নির্বাচনী এলাকায় এসে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়েছেন, এটি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিতে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ সৃষ্টি হয়েছে।’
গণসংযোগ কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মো. আমানত খান, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সভাপতি মো. শফিকুল ইসলামসহ যুবদল, ছাত্রদল ও বিএনপির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।
চট্টগ্রামে আদালতের তাগাদা দেওয়ার দুই সপ্তাহ পর রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের গাড়িবহরে হামলার ঘটনার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পুলিশ।৮ মিনিট আগে
ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার একটি বাসায় অগ্নিকাণ্ডে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতাসহ ৪ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর দু’জনকে ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও বাকি দু’জনকে মোহাম্মদপুরে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় নিখোঁজের এক মাসের বেশি সময় পর সেপটিক ট্যাংক থেকে সুমি ওরফে আলপনা (৩৫) নামের এক গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার শুক্তগ্রামের বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকের সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাটে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় বিএনপির ছয় নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে