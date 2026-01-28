Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ২৬
কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর
বিএনপির গণসংযোগ কর্মসূচিতে সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন জসিমের পক্ষে ভোট চেয়েছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দিনব্যাপী নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ শেষে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণপাড়ার সাহেবাবাদ বাজারে আয়োজিত বিএনপির গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।

আসিফ আকবর বলেন, ‘প্রিয় বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মানুষ, আমি আজ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। সাহেবাবাদ ইউনিয়নের বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আপনারা সবাই সারা দিন ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেবেন এবং জসিম উদ্দিন জসিম ভাইকে বিজয়ী করবেন। আমি আবারও আপনাদের এলাকায় আসব এবং দেশজুড়ে ধানের শীষের জন্য ভোট চাইব।’

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন জসিম বলেন, ‘দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর আমার নির্বাচনী এলাকায় এসে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়েছেন, এটি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার। সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিতে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ সৃষ্টি হয়েছে।’

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মো. আমানত খান, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সভাপতি মো. শফিকুল ইসলামসহ যুবদল, ছাত্রদল ও বিএনপির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগআসিফ আকবরব্রাহ্মণপাড়াসংগীতশিল্পীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

নির্বাচনী খরচ না পেয়ে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা মহিলা দল নেত্রীর

নির্বাচনী খরচ না পেয়ে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা মহিলা দল নেত্রীর

‘মুকাব’ মেগা প্রকল্প স্থগিত করল সৌদি আরব

‘মুকাব’ মেগা প্রকল্প স্থগিত করল সৌদি আরব

আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক

আইসিসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবাই অফিস, বলছেন ভারতীয় সাংবাদিক

সিনেমায় আর গান গাইবেন না অরিজিৎ সিং

সিনেমায় আর গান গাইবেন না অরিজিৎ সিং

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ৯ বছর আগে মির্জা ফখরুলের গাড়িবহরে হামলায় আ.লীগের ২৬ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন

চট্টগ্রামে ৯ বছর আগে মির্জা ফখরুলের গাড়িবহরে হামলায় আ.লীগের ২৬ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন

আশুলিয়ায় বন্ধুর বাসায় জাবি ছাত্রদল নেতাসহ দগ্ধ ৪

আশুলিয়ায় বন্ধুর বাসায় জাবি ছাত্রদল নেতাসহ দগ্ধ ৪

কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

নিখোঁজের ১ মাস পর নড়াইলে সেপটিক ট্যাংক থেকে গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার, স্বামী আটক

নিখোঁজের ১ মাস পর নড়াইলে সেপটিক ট্যাংক থেকে গৃহবধূর গলিত লাশ উদ্ধার, স্বামী আটক