হোমনায় নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার

কুমিল্লার হোমনায় নিখোঁজের এক দিন পর ধানখেত থেকে পিয়ারা বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যা রাতে হোমনা বাসস্ট্যান্ডের উত্তর পাশের জহিরুল ইসলামের বাগান বাড়ির কাছে একটি ধানখেত থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত পিয়ারা বেগম উপজেলার মিরশ্বিকারী গ্রামের বাসিন্দা জানু মিয়ার স্ত্রী।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পিয়ারা বেগম এক বছর আগে ব্রেইন স্ট্রোক করে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। নিহতের মেয়ের জামাই মো. মোজাম্মেল হক জানান, গতকাল থেকে পিয়ারা বেগম নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) টমাস বড়ুয়া বলেন, থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত ছাড়া মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্ত করছে।
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