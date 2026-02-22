হোমনায় প্রবাসীর স্ত্রী, ছেলে ও ভাতিজাকে গলা কেটে হত্যা: এক সপ্তাহেও গ্রেপ্তার নেই

কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ঘারমোড়া ইউনিয়নের উত্তর মনিপুর গ্রামে এক প্রবাসীর ঘরে ঢুকে তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও ভাতিজাকে গলা কেটে হত্যার ঘটনার এক সপ্তাহ পার হলেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
হোমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীনেশচন্দ্র গুপ্ত বলেন, ‘এই ঘটনায় নিহত পাপিয়া আক্তার সুখীর স্বামী জহিরুল ইসলাম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে হত্যা মামলা করেছেন। তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
গত সোমবার দিবাগত রাতে উত্তর মনিপুর গ্রামে সৌদিপ্রবাসী জহিরুল ইসলামের বাড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে তাঁর স্ত্রী পাপিয়া আক্তার সুখী (৩২), তাঁদের ছেলে মো. হোসাইন (৪) এবং সুখীর ভাশুর আব্দুস সাত্তারের ছেলে জুবাইরকে (৭) গলা কেটে হত্যা করে। পরে তিনজনের মরদেহ বাড়ির তিনটি কক্ষে পড়ে থাকতে দেখা যায়।
ঘটনার খবর পেয়ে কুমিল্লা-২ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেন।
স্ত্রী, সন্তান ও ভাতিজা হত্যার খবর পেয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন জহিরুল ইসলাম। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।
রোববার দিবাগত রাতে সেহরি খেয়ে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল ৬টার দিকে মোস্তফা বাড়ির সদস্যদের ডাকাডাকি শুরু করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বের হয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তবে ঘটনার বিস্তারিত কেউ জানাতে পারেননি।৫ মিনিট আগে
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জেলার নবীনগরের মেঘনা নদীতে ‘সামিউল ট্রেডার্স’ ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছে। কিন্তু বালু উত্তোলনকারী ও নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মির্জাচর এলাকার একটি চক্র অবৈধভাবে নির্দিষ্ট সীমানা ছেড়ে চরলাপাং গ্রামের কাছে এসে বালু উত্তোলন করে থাকে।২১ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী আনোয়ারা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় একই এলাকার আরিফ নামের এক যুবক তাঁর স্বামীকে বাড়িতে ডাকতে আসেন। পরে কিছু ইফতারসামগ্রী কিনে দিয়ে মুজিব আরিফের সঙ্গে বেরিয়ে যান। কিছু সময় পর থেকে মুজিবের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।১ ঘণ্টা আগে
বিক্ষোভকারী চালকদের অভিযোগ, আগে ‘জিপি’ নামে প্রতিদিন ২০ টাকা করে চাঁদা দিতে হলেও বর্তমানে ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত চাঁদা আদায় বন্ধের দাবিতে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান।১ ঘণ্টা আগে