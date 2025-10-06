কুমিল্লার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আ.লীগ নেতা মেজর সুমন গ্রেপ্তার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের দুবারের সাবেক চেয়ারম্যান এবং কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ তাঁকে ঢাকায় গুলশান পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে। রাতেই তাঁকে দাউদকান্দি মডেল থানায় নিয়ে আসা হয় এবং সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃত মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমন দাউদকান্দি উপজেলা গোয়ালমারী ইউনিয়নের জুরানপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং কুমিল্লা-১ আসন থেকে তিনবারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়ার বড় ছেলে।
দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, দাউদকান্দিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত রিফাত, বাবু ও সুলতান মিয়া হত্যাসহ মোট চারটি মামলার এজাহারনামীয় আসামি মোহাম্মদ আলী সুমন।
ওসি জানান, তিনি রাজধানীর গুলশানে অবস্থান করছেন—এই খবর পেয়ে দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ ঢাকায় অভিযান চালায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদের দুবারের সাবেক চেয়ারম্যান এবং কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ তাঁকে ঢাকায় গুলশান পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে। রাতেই তাঁকে দাউদকান্দি মডেল থানায় নিয়ে আসা হয় এবং সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃত মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী সুমন দাউদকান্দি উপজেলা গোয়ালমারী ইউনিয়নের জুরানপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং কুমিল্লা-১ আসন থেকে তিনবারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়ার বড় ছেলে।
দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েদ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, দাউদকান্দিতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত রিফাত, বাবু ও সুলতান মিয়া হত্যাসহ মোট চারটি মামলার এজাহারনামীয় আসামি মোহাম্মদ আলী সুমন।
ওসি জানান, তিনি রাজধানীর গুলশানে অবস্থান করছেন—এই খবর পেয়ে দাউদকান্দি মডেল থানা-পুলিশ ঢাকায় অভিযান চালায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের নেওয়া ঋণের অর্থ পাচার এবং অবৈধভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের প্রতিবাদে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম ও বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী পরিষদ।১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দিদারুল আলম চৌধুরী (৫৩) নামে এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পৌর সদরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে দৃশ্যমান ফ্যাসিস্টদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং শহীদ ও আহত পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে আমরণ অনশনসহ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ‘জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের’ সদস্যরা। গতকাল রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুর থেকে শুরু হওয়া এই অনশন কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনের মতো ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের২৫ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে ওষুধের তীব্র সংকটের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। যদিও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বর্তমানে পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহের দাবি করছেন, কিন্তু মাঠপর্যায়ের চিত্র ভিন্ন—চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল সরবরাহ নিয়ে হতাশা...১ ঘণ্টা আগে