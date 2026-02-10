Ajker Patrika
কুমিল্লা

‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অন্য দলকে ভোট দিলে ছাড় দেওয়া হবে না’

কুমিল্লা প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ১৬
‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অন্য দলকে ভোট দিলে ছাড় দেওয়া হবে না’
ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে বিএনপি মনোনীত সাবেক সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে তাঁকে দলীয় প্রার্থীকে ভোট না দিলে ভোটারদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে শোনা যায়। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় দেবিদ্বার উপজেলার গুনাইঘর (উত্তর) ইউনিয়নের বাকসার গ্রামে আয়োজিত একটি নির্বাচনী উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিও ক্লিপে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে বলতে শোনা যায়, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কেউ অন্য দলকে ভোট দিলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, এ বক্তব্য ভয় দেখানোর জন্য নয় এবং এটি রেকর্ড করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিলেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

ভিডিওতে আরও শোনা যায়, তিনি ভোটারদের উদ্দেশে নিজেকে অপমানিত না করার আহ্বান জানিয়ে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ‘ট্রাক’ প্রতীকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান এবং বিএনপিকে সরকার গঠনে সহায়তার আহ্বান জানান।

এ বিষয়ে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ এফ এম তারেক মুন্সী গণমাধ্যমকে বলেন, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর বক্তব্যটি দলীয় অবস্থান নয়। এটি তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। এর দায়ভার দল নেবে না। তিনি এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন বলেও জানান।

অভিযোগ প্রসঙ্গে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী বলেন সাংবাদিকদের বলেন, ‘বিষয়টি মূলত কথার কথা ছিল। উঠান বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় গভীর রাতে। আমি সকাল ৯টা থেকে সারা দিন নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশ নিয়েছি। অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় কথার কথা বলতে গিয়ে এমন বক্তব্য চলে এসেছে। এর বাইরে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করছে।’

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনভোটজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
