Ajker Patrika
কুমিল্লা

ডোবায় ডুবে যমজ শিশুর মৃত্যু

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় ডোবায় ডুবে অলি ও আলী (৪) নামের যমজ ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সাহেবাবাদ ইউনিয়নের জিরুইন এলাকার মুনসী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিশু পার্শ্ববর্তী বুড়িচং উপজেলার ঘিলাতলা এলাকার তারা মিয়ার ছেলে। তারা ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সাহেবাবাদ ইউনিয়নের জিরুইন এলাকার দুধ ব্যবসায়ী বাবুল মিয়ার নাতি।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ দুপুরে অলি ও আলী বাড়ির আঙিনায় খেলছিল। কিছু সময় পর তাদের খুঁজে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের ধানখেতের মাঝে ডোবার পানিতে তাদের ভাসতে দেখা যায়। পরে তাদের উদ্ধার করা হলেও ততক্ষণে তারা মারা যায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, অসাবধানতাবশত পানিতে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। শিশুদের নিরাপত্তায় পরিবারের সদস্যদের আরও সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি।

এ বিষয়ে ব্রাহ্মণপাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) টমাস বড়ুয়া বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে পুলিশকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত করেনি।

