মেঘনা নদীতে ট্রলারডুবি: নিখোঁজ চারজনের মধ্যে সামিয়ার লাশ উদ্ধার

মেঘনা নদীতে ট্রলারডুবির ঘটনায় কুমিল্লার হোমনা উপজেলার শ্রীমদ্দি গ্রামের নিখোঁজ চারজনের মধ্যে সামিয়া আক্তারের (১৭) লাশ উদ্ধার হয়েছে। আজ ভোরে মেঘনা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত সামিয়া হেলাল মিয়ার বড় মেয়ে। এ ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন তার বাবা হেলাল মিয়া, বড় ভাই সজীব ও ছোট ভাই শামীম।
গত বৃহস্পতিবার ট্রলারে করে সোনারগাঁয়ের বৈদ্যেরবাজারে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে ট্রলারটি মেঘনা নদীতে ডুবে যায়। এ সময় ট্রলারে থাকা পাঁচজন পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন। পরে তাৎক্ষণিকভাবে রায়েসা বেগম নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। তবে বাকি চারজনের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
এরপর দুই দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর আজ ভোরে মেঘনা নদীতে সামিয়ার লাশ ভেসে ওঠে। পরে স্বজনেরা লাশটি শনাক্ত করেন। সকালে সোনারগাঁ থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সামিয়ার লাশ শ্রীমদ্দি গ্রামে নিয়ে আসা হয়।
সামিয়ার মামা হায়াত মিয়া জানান, আজ ভোরে মেঘনা নদীতে সামিয়ার লাশ ভেসে ওঠে। পরে তারা লাশটি শনাক্ত করেন। এরপর অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশটি শ্রীমদ্দি গ্রামে নিয়ে আসা হয়।
নিখোঁজ অন্য তিনজনের সন্ধান ও লাশ উদ্ধারে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন হায়াত মিয়া।
রংপুরের পীরগাছায় শাশুড়ির সামনে চড় দেওয়ায় বাবার বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে মাদকাসক্ত এক যুবক। গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার তাম্বুলপুর ইউনিয়নের চর তাম্বুলপুর মাস্টার পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মহুবার রহমান (৫৫)।৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধায় এবার নদীভাঙনে বিলীন হয়েছে ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ে পাঠদান চলছে ছাপরাঘরে কিংবা খোলা আকাশের নিচে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এতে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আরও কিছু বিদ্যালয় ঝুঁকিতে রয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
বগুড়া জেলা পুলিশের বিভিন্ন বিল-ভাউচারে জালিয়াতির নতুন তথ্য সামনে এসেছে। এই জালিয়াতির ঘটনায় গঠন করা তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ভুয়া টিএ বিল তৈরি করে সরকারি অর্থ আত্মসাতের পরিমাণ ইতিমধ্যে তিন কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এ ঘটনায় বগুড়া জেলা পুলিশের সাবেক ও বর্তমান কর্মরত প্রায় ৩০ সদস্যের নাম তদন্তে এসেছে।৫ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের চিলমারীতে ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর রক্ষা বাঁধের চারটি পৃথক স্থানে প্রায় ২০০ মিটার অংশে ধস দেখা দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কাঁচকোল বাজার ও পুঁটিমারি এলাকার মাঝামাঝি স্থানে বাঁধে নতুন করে ৩৫ মিটার ধস সৃষ্টি হয়।৫ ঘণ্টা আগে