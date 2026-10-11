চুরির মামলায় গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেপ্তার

ব্যাংকের টাকা চুরির মামলায় তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এ কে এম ফরিদ আমিনকে গ্রেপ্তার করেছে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানা-পুলিশ।
আজ রোববার (১১ অক্টোবর) ভোররাতে উপজেলার মুন্সীরহাট ইউনিয়নের বাংপাই গ্রামে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোববার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফ হোসাইন।
গ্রেপ্তার এ কে এম ফরিদ আমিন উপজেলার মুন্সীরহাট ইউনিয়নের বাংপাই গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে। তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত চৌদ্দগ্রাম আসনের প্রার্থী ছিলেন বলে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানায় করা একটি ব্যাংকের টাকা চুরির মামলায় তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ফরিদ আমিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। ওই মামলায় সাজা হওয়ার পর থেকে তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম বলেন, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার একটি ব্যাংকের টাকা চুরির মামলায় তিন বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ফরিদ আমিন দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার ভোররাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
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