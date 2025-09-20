Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কুমিল্লা

কুমিল্লায় চোর সন্দেহে যুবককে কুকুর দিয়ে নির্যাতন, গ্রেপ্তার ৩

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
গ্রেপ্তারকৃত তিন আসামি। ছবিঃ সংগৃহীত
গ্রেপ্তারকৃত তিন আসামি। ছবিঃ সংগৃহীত

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে চুরির অভিযোগে আটক এক যুবককে বিদেশি কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নগরীর শাকতলা র‍্যাব কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র‍্যাব-১১, সিপিসি-২ কুমিল্লার কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম।

শুক্রবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন: মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার আরিয়াল গ্রামের জুলহাসের ছেলে মো. শান্ত ইসলাম (২৮), একই জেলার মুরমা এলাকার মৃত সিরাজ উদ্দিন শেখের ছেলে মো. আল আমিন লিপু (৩৬) এবং কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কাটাজাঙ্গাল গ্রামের ফারুক হাওলাদারের ছেলে সজীব হাওলাদার (২৬)।

ভুক্তভোগীর নাম জয় চন্দ্র সরকার (৩০)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার শীতলপুর গ্রামের বিষ্ণু সরকারের ছেলে।

র‍্যাব-১১, সিপিসি-২ কুমিল্লার কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম জানান, শুক্রবার দুপুরে বুড়িচং উপজেলার দেবপুর সাকুরা স্টিল মিলে জয় চন্দ্র সরকারকে চুরির অভিযোগে আটক করা হয়। পরে তার ওপর দুটি বিদেশি কুকুর লেলিয়ে দিয়ে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে আসে। এরপর রাতেই অভিযানে নেমে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পর বুড়িচং থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিজুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জয় চন্দ্র সরকার বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

বিষয়:

নির্যাতনকুমিল্লাচুরিবুড়িচংগ্রেপ্তারঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

মিয়ানমার থেকে আসছে মাদক, যাচ্ছে খাদ্যপণ্য, আটক ১০

মিয়ানমার থেকে আসছে মাদক, যাচ্ছে খাদ্যপণ্য, আটক ১০

সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিড লাইনে আগুন, জেলা জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ

সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিড লাইনে আগুন, জেলা জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ

চুয়াডাঙ্গায় পূর্ববিরোধের জেরে দুই সহোদরকে কুপিয়ে হত্যা

চুয়াডাঙ্গায় পূর্ববিরোধের জেরে দুই সহোদরকে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লায় চোর সন্দেহে যুবককে কুকুর দিয়ে নির্যাতন, গ্রেপ্তার ৩

কুমিল্লায় চোর সন্দেহে যুবককে কুকুর দিয়ে নির্যাতন, গ্রেপ্তার ৩