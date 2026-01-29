হোমনায় বিএনপির ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে মামলা

কুমিল্লার হোমনায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী হোমনার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জহিরুল হক জহর বাদী হয়ে এই মামলা করেন। এই তথ্য নিশ্চিত করে হোমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীনেশ দাশগুপ্ত বলেন, বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ২২ জানুয়ারির সংঘর্ষের ঘটনায় হোমনা থানায় মামলা হয়েছে।
হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনায় হোমনায় এটি প্রথম মামলা। হোমনার মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং হোমনায় যেন আর কোনো নির্বাচনী সহিংসতা ঘটতে না পারে, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদা প্রস্তুত রয়েছে।
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকায় মোহাম্মাদ হোসেন দীপু (৪৫) নামে এক মুদি দোকানদারকে গুলি করে নগদ অর্থ ও মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে খিলক্ষেত এলাকায় মো. লিটন (২৮) নামে এক নির্মাণশ্রমিককে ছুরিকাঘাত নগদ অর্থ নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটেছে।১৪ মিনিট আগে
জাতীয় পার্টির দুর্বল মনোভাব ও প্রার্থীর দায়সারা নির্বাচনী প্রচারণা দেখে ভোটাররা ঝুঁকছেন জামায়াত-বিএনপির দিকে। সব মিলিয়ে ভোটারদের ভাষ্য, নির্বাচনে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।৩৪ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২২ বছর পর আজ রাজশাহী সফরে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দুপুরে বক্তব্য দেবেন রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে। এ জন্য সকাল থেকেই মাঠে চলে এসেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। তারেক রহমানকে দেখতে আশপাশে অবস্থান করছেন সাধারণ মানুষও।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে অস্ত্রসহ মাহবুবুর রহমান সজিব নামে যুবদলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের ময়েনদিয়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে