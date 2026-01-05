ভোটের বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটাতে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে: খাদ্য উপদেষ্টা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, দেশের অনেক নাগরিক রয়েছেন, যাঁদের বয়স এখন ৩০ বা ৩৫ বছর হলেও তাঁরা কখনো ভোট দেওয়ার সুযোগ পাননি। দীর্ঘদিনের সেই ভোটের বন্ধ্যাত্বের অবসান ঘটাতে সরকার এবার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সামনে একটি উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদের গণভোটকে সামনে রেখে কুমিল্লায় ভ্রাম্যমাণ ‘ভোটের গাড়ি’ বা সুপার ক্যারাভান কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে খাদ্য উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। কুমিল্লা টাউন হল মাঠে ‘ভোটের চাবি আপনার হাতে’ স্লোগানকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। জেলাপর্যায়ের কার্যক্রম শেষে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায়ও ভোটের গাড়ির কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটাধিকার, গণতন্ত্র ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই সরকারের পক্ষ থেকে এই সুপার ক্যারাভান উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
আলী ইমাম মজুমদার বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। কোনো ধরনের অনিয়ম বা বিচ্যুতি যেন না ঘটে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সব আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে দেশে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন খাদ্য উপদেষ্টা।
উপদেষ্টা আরও বলেন, সংবিধান অনুযায়ী দেশের মালিক জনগণ এবং সব ক্ষমতার উৎস জনগণই। আগামী পাঁচ বছর দেশ কীভাবে চলবে, কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সে সিদ্ধান্ত জনগণ তাঁদের ভোটের মাধ্যমেই নেবেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাশেদুল হাসান ও সাইফুল মালিক, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা শেখ মো. হাবিবুর রহমান, জেলা সিভিল সার্জন আলী নূর মো. বশিরসহ জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
