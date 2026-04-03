Ajker Patrika
কক্সবাজার

টেকনাফে ১ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
জব্দ করা অবৈধ জাল। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে বাহারছড়া ইউনিয়নে কোস্ট গার্ডের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড ও মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে টেকনাফ, বাহারছড়া এবং শামলাপুর বাজার এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এই জাল জব্দ করা হয়। শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।

অভিযানে দুটি গুদাম তল্লাশি করে ৬০ লাখ মিটার অবৈধ চরঘেরা জাল, ৪০ লাখ মিটার কারেন্ট জাল এবং ২০টি বেহুন্দি জাল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১১৮ কোটি ১০ লাখ টাকা বলে জানানো হয়েছে।

অভিযান চলাকালে কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে জব্দকৃত জাল টেকনাফ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে নষ্ট করে দেওয়া হয়।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

