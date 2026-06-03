Ajker Patrika
কক্সবাজার

কক্সবাজার শহরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, আহত ২

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার শহরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, আহত ২
প্রতীকী ছবি

নিহত মোহাম্মদ হৃদয় (২৮) কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ মেধাকচ্ছপিয়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

আহতরা হলেন কক্সবাজার পৌরসভার ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দা মো. আসিফ (২৮) এবং আশরাফুল ইসলাম (২০)। তাঁদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পূর্ববিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পাল্টাপাল্টি ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। এতে তিনজন আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোহাম্মদ হৃদয়কে মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আরও বলেন, ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটনে পুলিশ তদন্ত করছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

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