Ajker Patrika
খুলনা

ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে নিহত ১, আহত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে নিহত ১, আহত ১০
খাদে থেকে বাসটি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া নামক স্থানে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে একজন নিহত ও কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বাস যাত্রী হলেন পাইকগাছা উপজেলার সাইদুর রহমান সাইদ (২৫)। খর্নিয়া হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ জসিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ডুমুরিয়া থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, পাইকগাছা থেকে খুলনাগামী জ্যোতি ক্লাসিক নামের একটি বাস সকালে ডুমুরিয়ার গুটুদিয়া এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খাদে পড়ে যায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে সাইদুরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিষয়:

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