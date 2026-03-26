Ajker Patrika
কক্সবাজার

চকরিয়ায় বাসের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সোয়া ৪টার দিকে চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের বানিয়াছড়া বাজারের অদূরে উত্তরে ভিলেজারপাড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন রাজধানী ঢাকার উত্তরখান আটিপাড়ার শহীদ ভূঁইয়ার ছেলে শরীফুল ইসলাম (৩০) ও অলিউল ইসলামের ছেলে রাইসুল ইসলাম শিশির (৩০)। আহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা লাল-সবুজ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস কক্সবাজার যাচ্ছিল। ঢাকা থেকে তিনজন পর্যটক মোটরসাইকেলযোগে কক্সবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। বাস ও মোটরসাইকেল চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার বরইতলীর বানিয়াছড়ার অদূরে উত্তর ভিলেজারপাড়ায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলের পেছনে বাস ধাক্কায় দেয়। এ সময় একটি ট্রাককেও ধাক্কা দেয় বাস। এতে মোটরসাইকেল আরোহী দুজন পর্যটক ঘটনাস্থলে নিহত হন। গুরুতর আহত হন আরও একজন পর্যটক।

এ ব্যাপারে চিরিংগা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুল আমিন বলেন, ‘নিহত দুজনের মরদেহ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। বাস ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। বাসের চালক ও সহকারী পলাতক রয়েছেন। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

