চকরিয়ায় পুকুরে ডুবে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ামিন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেলা ২টার দিকে উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের মাইজ কাকারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইয়ামিন ওই এলাকার অটোরিকশা ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের ছেলে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বাড়ির উঠানে খেলছিল ইয়ামিন। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায় শিশুটি।
দীর্ঘ সময় ইয়ামিনকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তাকে দেখতে পান তাঁরা।
স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা ইয়ামিনকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, ‘কাকারায় পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
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