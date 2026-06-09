কক্সবাজারে মা-মেয়েকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, আটক ৬

কক্সবাজারের মাতামুহুরী উপজেলায় একটি বসতবাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ডাকাতির সময় মা-মেয়েকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন তোফাজ্জল হোসেন (২৩), কেফায়েত হোসেন (২৭), রেজাউল করিম (৩৬), মেহেদী হাসান (২৪), মোহাম্মদ তানজিদ (২৪) ও মোহাম্মদ তারেক (২৬)। তাঁরা সবাই একই উপজেলার বাসিন্দা।
পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্র জানায়, গতকাল রাতে ৮ থেকে ১০ জন ডাকাত জানালার গ্রিল কেটে বসতবাড়িতে প্রবেশ করে। ওই সময় বাড়িতে গৃহবধূ (৪১), তাঁর কিশোরী মেয়ে (১৫) ও একটি শিশু (৭) ছিল। এ সুযোগে ডাকাত দলের সদস্যরা অস্ত্র দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে আলমারি থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট করে। এরপর একটি সোনার চেইন, একটি কানের দুল ও একটি আংটিও লুট করে তারা। পরে গৃহবধূ ও তাঁর কিশোরী মেয়েকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়।
এরপর স্থানীয় লোকজন ও ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখান থেকে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
গৃহবধূর ভাই বলেন, ‘বোনের বাড়িতে ডাকাত দল ডাকাতি করে চলে গেলে আমাকে ফোন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেখানে যাই। তাদের মুখে ডাকাতি, ধর্ষণ ও পাশবিক নির্যাতনের কথা শুনি। স্থানীয় লোকজন পুলিশকে অবহিত করে।’
এ ব্যাপারে চকরিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার অভিজিত দাস বলেন, জানালার গ্রিল কেটে বাড়িতে প্রবেশ করে ডাকাত দল। ভুক্তভোগী পরিবার ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছে। তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে। ঘটনার পরপরই জড়িত সন্দেহে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।
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