Ajker Patrika

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় ১০ দালালসহ ২৭৩ জন আটক

কক্সবাজার ও টেকনাফ প্রতিনিধি
কাঠের নৌকায় আটককৃতরা। ছবি: সংগৃহীত
কাঠের নৌকায় আটককৃতরা। ছবি: সংগৃহীত

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় একটি কাঠের নৌকা থেকে দালাল চক্রের ১০ সদস্যসহ ২৭৩ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) ভোরে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে আট নটিক্যাল মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর টহলরত জাহাজ তাদের আটক করে। আজ বেলা ৩টার দিকে নৌবাহিনীর মিডিয়া উইং থেকে দেওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বঙ্গোপসাগরে টহলরত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা স্বাধীনতা’ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার দিবাগত রাত থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপসংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় অভিযান চালায়। সেন্ট মার্টিন থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থানরত একটি কাঠের নৌকার সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ ‘বানৌজা স্বাধীনতা’। নৌবাহিনী জাহাজ নৌকাটিতে থামার জন্য সংকেত দিলে সেটি না থেমে গতি বাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নৌবাহিনী জাহাজ নৌকাটিতে ধাওয়া করে আজ ভোরের দিকে আটক করে।

এ সময় নৌকায় থাকা দালাল চক্রের ১০ সদস্যসহ ২৭৩ জনকে আটক করা হয়। আটককৃতদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশুরা রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নৌবাহিনীর সদস্যরা জানতে পারে, আটক ব্যক্তিরা অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। আটককৃত নৌকা ও ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

নৌবাহিনীর অভিযানের বিষয়টি অবগত থাকার কথা জানিয়েছেন টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, আটককৃতদের হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফমালয়েশিয়াকক্সবাজার সদরসেন্ট মার্টিননৌবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

কলকাতার পেজে লাখো ‘নেগেটিভ রিঅ্যাকশন’

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

লাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তি

১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৫৩ টাকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সম্পর্কিত

ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা: মামলার আসামি কারাগারে

ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা: মামলার আসামি কারাগারে

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় ১০ দালালসহ ২৭৩ জন আটক

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় ১০ দালালসহ ২৭৩ জন আটক

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ উদ্ধার, উৎসুক জনতার ভিড়

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ উদ্ধার, উৎসুক জনতার ভিড়

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা