Ajker Patrika

মিয়ানমারে পাচারের সময় ৪৫০ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৯

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
সিমেন্ট পাচারের অভিযোগে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিমেন্ট পাচারের অভিযোগে আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাগরপথে মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচারের সময় ৯ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। আজ সোমবার সকালে কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্র এলাকায় একটি ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে ৪৫০ বস্তা সিমেন্টসহ তাঁদের আটক করা হয়। আজ বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজারের মহেশখালী এলাকার নূর হোসেন, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট এলাকার নিজাম উদ্দীন, একই জেলার বড়ুড়া এলাকার মানিক হোসেন, ভোলার চরফ্যাশন এলাকার মো. জামাল, একই জেলার দক্ষিণ আইচ এলাকার মো. শামিম, অনুমদ্দিন এলাকার মো. ফারুক, লেত্রা এলাকার মো. সবুজ, মনপুরা এলাকার আল আমিন ও মো. আহসান।

কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা সিয়াম-উল-হক জানান, আজ সকাল ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড সদস্যরা সন্দেহজনক একটি ফিশিং ট্রলার থামিয়ে তল্লাশি চালান। এ সময় ট্রলারটি থেকে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা ৪৫০ বস্তা সিমেন্ট উদ্ধার করা হয়। এর বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা। ট্রলারটিতে থাকা ৯ জন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়। তিনি বলেন, মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে বাংলাদেশি সিমেন্ট পাচার করা হচ্ছে। জব্দ করা বোট, সিমেন্টসহ আটক পাচারকারীদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফআটকপাচারমিয়ানমারকোস্টগার্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...