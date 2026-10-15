মজার ছলে কথা-কাটাকাটি, বাড়িতে অভিযোগ দিতে গেলে যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমদাদুল হক (২৩) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নাইস খন্দকারকে (২৫) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় লোকজন।
নিহত ইমদাদুল হক উপজেলার নওদাবন্ডবিল গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে। অভিযুক্ত নাইস খন্দকার নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার মজনু খন্দকারের ছেলে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানান, ইমদাদুল ও নাইসের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একে অপরের সঙ্গে মজা করতেন। গতকাল রাতে দুজন গোবিন্দপুর গ্রামের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। সেখানে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মজা করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়।
একপর্যায়ে ইমদাদুল নাইসের মায়ের কাছে অভিযোগ জানাতে তাঁদের বাড়িতে যান। এ সময় নাইস বাঁশের লাঠি নিয়ে তাঁকে মারতে গেলে ইমদাদুল দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি পড়ে গেলে নাইস লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে ইমদাদুল গুরুতর আহত হন।
পরে তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
ওসি রাকিবুল ইসলাম আরও বলেন, এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত নাইস খন্দকারকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। আজ সকালে মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।
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