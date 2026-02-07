বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে মাদকসহ চুয়াডাঙ্গার দুই যুবক আটক হয়েছেন। আজ শনিবার ভোরে তাঁরা আটক হন। বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. রাশিদুল ওরফে দুলি (৩৬)।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, রকো ও দুলি দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাঁরা ভারত থেকে দেশে মাদক আনতেন। আজ ভোরে তাঁরা সীমানার বেড়া কেটে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ সময় বিএসএফের হাতে আটক হন তাঁরা।
বিজিবি কর্মকর্তা লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন, মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটকের খবর পাওয়ার পর তিনি বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আটক ব্যক্তিরা সুস্থ আছেন বলে বিএসএফ নিশ্চিত করেছে।
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী শিশু হুজাইফা আফনান আর নেই। দীর্ঘ ২৭ দিন চিকিৎসাধীন থেকে আজ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার জাতীয় ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।৭ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুই মাথা নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে চাঁদপুর ক্রিসেন্ট হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হয়। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।২৩ মিনিট আগে
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের একটি নির্বাচনী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে ক্যাম্পে থাকা কয়েকটি চেয়ার, টেবিল ও একটি অটোরিকশা পুড়ে গেছে।৩১ মিনিট আগে
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় বাসচাপায় বাঁধন চন্দ্র রায় (৪) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার রানীরবন্দর বাজারের পাশে ঘাটের পাড় এলাকায় রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে