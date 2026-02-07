Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 
বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় বিজিবি সদস্যদের পাহারা। ছবিটি: আজকের পত্রিকা

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে মাদকসহ চুয়াডাঙ্গার দুই যুবক আটক হয়েছেন। আজ শনিবার ভোরে তাঁরা আটক হন। বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. রাশিদুল ওরফে দুলি (৩৬)।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন জানান, রকো ও দুলি দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাঁরা ভারত থেকে দেশে মাদক আনতেন। আজ ভোরে তাঁরা সীমানার বেড়া কেটে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ সময় বিএসএফের হাতে আটক হন তাঁরা।

বিজিবি কর্মকর্তা লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন, মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটকের খবর পাওয়ার পর তিনি বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আটক ব্যক্তিরা সুস্থ আছেন বলে বিএসএফ নিশ্চিত করেছে।

এলাকার খবর
কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মিয়ানমার সীমান্তে গুলিবিদ্ধ সেই শিশু মারা গেছে

চাঁদপুরে দুই মাথার শিশুর জন্ম

নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

