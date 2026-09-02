কথা-কাটাকাটির জেরে রাঙ্গুনিয়ায় বৃদ্ধকে কুপিয়ে হত্যা

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বেতাগী ইউনিয়নে কথা-কাটাকাটির জেরে আব্দুল মান্নান (৬২) নামের এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। একই গ্রামের মো. মোজাম্মেল (৪৫) এ ঘটনায় জড়িত বলে দাবি করেছেন নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা।
মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আস্তানা শরীফ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় আব্দুল মান্নানকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত ১০টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত আব্দুল মান্নান ওই ওয়ার্ডের হাফেজ বজলুর রহমান বাড়ি এলাকার নূর আহমেদের ছেলে। অভিযুক্ত মোজাম্মেল একই এলাকার মো. ছুফিরের ছেলে।
নিহতের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রেমঘটিত বিয়ে নিয়ে গতকাল সকাল থেকে মোজাম্মেলের সঙ্গে মান্নানের এক চাচাতো ভাইয়ের বিরোধ চলছিল। সন্ধ্যার পর স্থানীয় বাজারে ওই চাচাতো ভাইকে হত্যার হুমকি দেন মোজাম্মেল। এর প্রতিবাদ করলে মান্নানের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি ও একপর্যায়ে হাতাহাতি হয়। পরে স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মীমাংসা হলেও তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ থেকে যায়।
স্বজন ও স্থানীয়দের অভিযোগ, এরই জেরে রাত আটটার দিকে এশার নামাজে যাওয়ার পথে অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় মান্নানকে পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন মোজাম্মেল। তাঁর ঘাড় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহতের ছেলে মো. মুন্নার দাবি, তাঁর বাবাকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে যেন সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়।
চমেক হাসপাতালে নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে একজনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তাঁরা আতঙ্কিত।
রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহির উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের আওতায় আনতে পুলিশের চেষ্টা চলছে।
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির কমিটিকে ‘অথর্ব কমিটি’ বলে মন্তব্য করেছেন পটিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব খোরশেদ আলম। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পটিয়া উপজেলা বিএনপির কমিটি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন তিনি।৭ মিনিট আগে
রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন থানায় ৮৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১৩ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় গত দুই মাসে ২৫টি পল্লী বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২২টি পৃথক ঘটনায় মামলা করার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে আবেদন করা হলেও কোনো মামলা রুজু করা হয়নি। এ ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আদালত...১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে অবৈধভাবে সার মজুত রাখার অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে ৪ লাখ ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়নের গছিডাঙ্গা কুড়ারপাড় এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়...২ ঘণ্টা আগে