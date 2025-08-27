Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

মানিকছড়িতে হালদা থেকে অবৈধভাবে তোলা বালু জব্দ, আটক ৩

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর শাখা থেকে শ্যালো মেশিন বসিয়ে অবৈধভাবে বালু তোলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর শাখা থেকে শ্যালো মেশিন বসিয়ে অবৈধভাবে বালু তোলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর শাখা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় চারটি পয়েন্টে থাকা পাইপ ও তিনটি পয়েন্ট থেকে বিপুল বালু জব্দ করা হয়েছে। আজ বুধবার ভ্রাম্যমাণ আদালত এই অভিযান চালান।

জব্দ বালু স্থানীয় জনপ্রতিনিধির জিম্মায় রাখা হয়েছে; যা পরে নিলামে বিক্রি করা হবে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এশিয়া মহাদেশের একমাত্র রুইজাতীয় মাছের প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর উৎপত্তি খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায়। উৎপত্তিস্থল থেকে হালদা মানিকছড়ি হয়ে চট্টগ্রাম প্রবহমান। ফলে হালদা নদী ও এর শাখায় বালু ইজারা বন্ধ রেখেছে এবার প্রশাসন। কিন্তু বিগত সময়ের ন্যায় এখনো বালুখেকো চক্ররা বেপরোয়াভাবে বালু উত্তোলন করে বিপন্ন করছে হালদার পরিবেশ।

হালদা রক্ষায় মানিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া আজ দুপুরে চেঙ্গুছড়া, দশবিল, যোগ্যাযলছোলা ও ভাঙ্গামুড়া এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় চারটি পয়েন্টে থাকা বালু তোলার সব পাইপ ধ্বংস এবং তিনটি পয়েন্ট থেকে তোলা বিপুল বালু জব্দ করেন। এ সময় বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত তিনজনকে আটক করা হয়।

বিষয়:

হালদাচট্টগ্রাম বিভাগমানিকছড়িজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

বিতর্কিত মন্তব্যে পাকিস্তানে জনপ্রিয় আলেম ইঞ্জিনিয়ার আলি মির্জা গ্রেপ্তার

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হলে নির্বাচন কঠিন জায়গায় চলে যাবে: সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হলে নির্বাচন কঠিন জায়গায় চলে যাবে: সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা

মানিকছড়িতে হালদা থেকে অবৈধভাবে তোলা বালু জব্দ, আটক ৩

মানিকছড়িতে হালদা থেকে অবৈধভাবে তোলা বালু জব্দ, আটক ৩

খুলনায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, আশ্রমের ধর্মগুরু গ্রেপ্তার

খুলনায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, আশ্রমের ধর্মগুরু গ্রেপ্তার

শীতলক্ষ্যা নদীতে অজ্ঞাতনামা যুবকের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধার

শীতলক্ষ্যা নদীতে অজ্ঞাতনামা যুবকের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধার