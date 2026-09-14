শিবিরের কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় অতিথি জাল সনদে চাকরি হারানো সেই জাহাঙ্গীর

চট্টগ্রামের পটিয়ায় শিক্ষাগত সনদ জালিয়াতির ঘটনায় ব্যাংকের চাকরি এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ হারানো মো. জাহাঙ্গীর আলমকে এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি করা হয়েছে। এ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে পটিয়া পৌর সদরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবির উপজেলা শাখা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ন্যানোমেটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং (এনসিই) বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ফখরুল ইসলাম।
জানা গেছে, মো. জাহাঙ্গীর আলম ২০২৩ সালে শিক্ষাগত সনদ জালিয়াতির অভিযোগে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসভিপি) পদ থেকে চাকরি হারান। পরবর্তীতে একই সনদ ব্যবহার করে পটিয়া সদরের আব্দুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নেন। পরে সনদটি জাল প্রমাণিত হওয়ায় ২০২৫ সালের আগস্টে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড তাঁর সভাপতির পদ বাতিল করে।
মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সনদ জালিয়াতির ঘটনায় চাকরি ও সভাপতির পদ হারানো ব্যক্তিকে অতিথি করার বিষয়ে জানতে চাইলে ইসলামী ছাত্রশিবিরের পটিয়া উপজেলা শাখার সভাপতি ফয়জুল্লাহ বলেন, ‘উনাকে আমরা দাওয়াত করিনি। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নিজে থেকেই এসেছিলেন।’
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