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চট্টগ্রাম

শিবিরের কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় অতিথি জাল সনদে চাকরি হারানো সেই জাহাঙ্গীর

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
শিবিরের কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় অতিথি জাল সনদে চাকরি হারানো সেই জাহাঙ্গীর
পটিয়া পৌরসদরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় শিক্ষাগত সনদ জালিয়াতির ঘটনায় ব্যাংকের চাকরি এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ হারানো মো. জাহাঙ্গীর আলমকে এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি করা হয়েছে। এ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে পটিয়া পৌর সদরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবির উপজেলা শাখা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ন্যানোমেটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং (এনসিই) বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ফখরুল ইসলাম।

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

জানা গেছে, মো. জাহাঙ্গীর আলম ২০২৩ সালে শিক্ষাগত সনদ জালিয়াতির অভিযোগে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসভিপি) পদ থেকে চাকরি হারান। পরবর্তীতে একই সনদ ব্যবহার করে পটিয়া সদরের আব্দুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নেন। পরে সনদটি জাল প্রমাণিত হওয়ায় ২০২৫ সালের আগস্টে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড তাঁর সভাপতির পদ বাতিল করে।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সনদ জালিয়াতির ঘটনায় চাকরি ও সভাপতির পদ হারানো ব্যক্তিকে অতিথি করার বিষয়ে জানতে চাইলে ইসলামী ছাত্রশিবিরের পটিয়া উপজেলা শাখার সভাপতি ফয়জুল্লাহ বলেন, ‘উনাকে আমরা দাওয়াত করিনি। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নিজে থেকেই এসেছিলেন।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগসংবর্ধনাপটিয়াসনদছাত্রশিবির
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