Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

পাহাড় কেটে রিসোর্ট নির্মাণের চেষ্টা, ২ লাখ টাকা জরিমানা

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় পাহাড় কেটে রিসোর্ট নির্মাণচেষ্টার অভিযোগে শহিদুল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার (৪ মার্চ) বিকেলে উপজেলার বাজালিয়া ইউনিয়নের সত্যপীরের মাজার এলাকায় সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খোন্দকার মাহমুদুল হাসান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।

অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম সাতকানিয়া উপজেলার কেঁওচিয়া ইউনিয়নের জনার কেঁওচিয়ার বেলাল আহমদের ছেলে।

ইউএনও খোন্দকার মাহমুদুল হাসান বলেন, রিসোর্ট তৈরির জন্য পাহাড় কাটছেন এক ব্যক্তি—এমন তথ্যের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালান। সেখানে এর সত্যতা পাওয়ার পর শহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামসাতকানিয়াজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
