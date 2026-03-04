খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে শ্রমিক নেতা নিহত

খুলনা মহানগরের প্রাণকেন্দ্র ডাকবাংলো মোড়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে রূপসা বাগেরহাট আন্তজেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও শ্রমিক দলের নেতা মাসুম বিল্লাহ (৪৫) নিহত হয়েছেন।
আজ বুধবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয় জনতা শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবু (বি কোম্পানি) গ্রুপের সক্রিয় সদস্য অশোক ঘোষকে পিস্তলসহ আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার তাজুল ইসলাম বলেন, রাত ৯টার দিকে সাত-আটজনের একদল সন্ত্রাসী ডাকবাংলো মোড়ে বাটার দোকানের সামনে মাসুম বিল্লাহকে গুলি এবং কুপিয়ে হত্যা করে।
এ সময় স্থানীয় জনতা শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর এক সদস্যকে পিস্তলসহ আটক করে। আটক ব্যক্তি মাসুম বিল্লাহ হত্যার মূল শুটার বলে স্থানীয়রা জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও যৌথ বাহিনী অভিযান শুরু করে।
এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত খুলনা নগরী ডাকবাংলো মোড়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল।
