Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষে অশালীন ইঙ্গিত, ছাত্রীসহ ৪ জন বহিষ্কার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
শাহরাস্তি নুনিয়া ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাহরাস্তি নুনিয়া ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শ্রেণিকক্ষে অশালীন ইঙ্গিতের অভিযোগে চাঁদপুরের শাহরাস্তি নুনিয়া ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার চার শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ বুধবার মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাসুদুল আলম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলো আমির হামজা, মাহমুদ হাসান, আল আমিন ও এক ছাত্রী। তারা মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সম্প্রতি মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষে এক শিক্ষার্থী অপর এক নারী শিক্ষার্থীকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। ওই দৃশ্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ঝড় ওঠে। নেটিজেনরা এটিকে নৈতিক স্খলন ও শিক্ষাঙ্গনের জন্য কলঙ্কজনক বলে মন্তব্য করেন।

এ ঘটনায় গত সোমবার (১১ আগস্ট) মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. এরশাদ উদ্দিনের নির্দেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শিক্ষার মান উন্নয়ন কমিটি এবং অভিভাবকদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সর্বসম্মতভাবে ঘটনায় জড়িত চার শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সুনাম রক্ষার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. দেলোয়ার হোসাইন মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর কমিটির সভাপতি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নির্দেশে জরুরি সভায় অভিযুক্ত চার শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

শাহরাস্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজিয়া হোসেন বলেন, ‘আমি বিষয়টি অবগত হয়েছি। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত চার শিক্ষার্থীকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে অধিকতর তদন্ত করা হবে।’

বিষয়:

চাঁদপুরমাদ্রাসাশাহরাস্তিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

জর্ডান-মিসরকে নিয়ে বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে চান নেতানিয়াহু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

নোয়াখালীতে অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

ছাত্র আন্দোলনে হামলার আসামিকে সাহসী সাংবাদিক সম্মাননা

ছাত্র আন্দোলনে হামলার আসামিকে সাহসী সাংবাদিক সম্মাননা

মা-বাবাকে মারধর, মাদকসেবীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

মা-বাবাকে মারধর, মাদকসেবীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

কুমিল্লায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

কুমিল্লায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু