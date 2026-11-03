‘ও ঝি, তোয়ার ভাইরে কনে চাইবো’ --- হাসপাতালের বারান্দায় মাইশার মায়ের আহাজারি

‘ও ঝি, তোয়ার ভাইরে কনে চাইবো’ --- হাসপাতালের বারান্দায় মাইশার মায়ের আহাজারি
‘ও ঝি তোয়ার ভাইরে কনে চাইবো, আর ঝিরে আই চামুতো, আর ঝিরে আই শো-কেসে সাজায় রাখমু’ -চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বারান্দায় বসে এভাবেই বিলাপ করছিলেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মাইশা মুশফিরাতের মা সালমা আক্তার।
উপস্থিত স্বজনেরা তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও সদ্য সন্তানহারা মা বার বার ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন, ‘আর ঝির (আমার মেয়ের) স্বপ্ন সিএ কইরব, তারপর চাকরি কইরব। লেখাপড়া করি প্রতিষ্ঠিত হই, মা-বাবার পাশে দাড়াইব। কিন্তু আর ঝি আরগোরে ছাড়ি আল্লাহর কাছে চলি গেছে।’
সালমা আক্তারের এই বাঁধভাঙ্গা কান্না স্বজনসহ উপস্থিত সকলের চোখকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে।
মেয়ের মরদেহ নিতে হাসপাতালের বারান্দায় বসে ছিলেন বাবা প্রবাসী সাখাওয়াত হোসেনও। একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ তিনি।
মেয়ের হাসিমাখা মুখটা মনে করে নীরবে চোখের জল ফেলে জানালেন, মাইশা তাদের একমাত্র মেয়ে। গত শুক্রবার মেয়ের জন্মদিন ছিল। মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনসহ সকলকেই দাওয়াত করে অনুষ্ঠান করেছিলেন তিনি।
‘জন্মদিনের অনুষ্ঠান করায় আমার মেয়ের সে কি আনন্দ! কিন্তু আমি কি জানতাম এটাই আমার মেয়ের শেষ জন্মদিন পালন করা। আমার একমাত্র মেয়েটার মৃত্যুতে আমার দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে,’ অনন্ত হাহাকার শোকাতুর বাবার কণ্ঠে।
এদিকে সড়ক দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিহত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী মাইশার মুঠোফোন ও ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। মুঠোফোনের কভারে লেখা ‘ডেথ লাইক অটাম লিভস’ যার বাংলা অর্থ বোঝায় শরতের ঝরা পাতার মতো শান্ত ও স্নিগ্ধ মৃত্যু। কথাগুলো নেটিজেনদের মনকে নাড়া দিয়েছে।