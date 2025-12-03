পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না: সালাহউদ্দিন আহমদ

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার–১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের বিএনপিদলীয় প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘কাউকে কাউকে এখানে বলতে শুনেছি, অমুক মার্কায় ভোট দিলে তরতরায়ে বেহেশতে যাবে। সেই রাস্তা কোনটা, আমি জানি না। সেই মার্কায় ভোট দেওয়ার আগে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কী অবস্থা আল্লাহ্ মালুম। ধর্মের এ রকম অপব্যাখ্যা কোনো সহি মুসলিমের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না।’
আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের রশিদ আহমদ চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এক পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দ্বীনকে বিক্রি করে দেওয়া, ধর্মকে বিক্রি করে দেওয়া নাজায়েজ। আমরা শতকরা ৯০ থেকে ৯২ ভাগ মানুষ মুসলিম, প্রকৃতপক্ষে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত। মদিনা ইসলামের অনুসারী।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘কেউ কেউ বলে, এবার ইসলামের পক্ষে একটা ভোট দেন। ইসলাম ভোটে দাঁড়িয়েছে নাকি! নিজেদের ইমান নষ্ট করবেন, আরেকজনের ইমান নষ্ট করার জন্য কেন ভাষণ দেন?
‘সরাসরি জান্নাতের টিকিট পেয়েছেন ১০ জন। এর বাইরে ১১ জনও না। এখন যারা জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে, তারা হয়তো ১১ নম্বর হতে পারে, আস্তাগফিরুল্লাহ্। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাতে আখেরি জমানায় ইমান নষ্ট করার মতো কার্যকলাপ এখানে না চলে। পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘আপনারা সতর্ক থাকবেন, আমাদের সহজ-সরল মা-বোনদের বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক বড়-বড় কিতাব-ডিকশনারি নিয়ে যাবে বোঝানোর জন্য। এখানে দিলে নেহায়েত জন্নাতে যাওয়া যাবে। এই পার্টিকে যেখানে পাবেন, সেখানে ঠেকাবেন।’
পথসভায় বক্তব্য দেন সালাহউদ্দিন আহমদের স্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য হাসিনা আহমদ, জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামীম আরা স্বপ্না, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এম মোবারক আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফখরুদ্দিন ফরায়েজি, পৌরসভা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম হায়দারসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতারা।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চাওয়ায় সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলীকে ‘ডাকাত’ বলে গ্রেপ্তার চাইলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু। আজ মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।
মোহাম্মদ আলী বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক। তিনি ১৯৯৬ সালে নারায়ণগঞ্জ–৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে বিজয়ী হন।
জানা যায়, গত ২৯ নভেম্বর সদর উপজেলার বক্তাবলী ইউনিয়নে ‘বক্তাবলী গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষে এক স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী। যদিও এই আসনে বিএনপি এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন মোহাম্মদ আলী।
তাঁর সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপি নেতা টিপু বলেন, ‘সে (মোহাম্মদ আলী) মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করে। গত ২৯ নভেম্বর বক্তাবলীতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রোগ্রাম করে ঘোষণা দিয়েছে, সে নির্বাচন করবে। ও একটা বাটপার, ১৯৭১ সালে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। ওরে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। প্রতিটা জায়গা থেকে তারে বয়কট করা হোক। যদি আপনারা (জেলা প্রশাসক) না করেন, তাইলে আমরা বয়কট করব।’
টিপু আরও বলেন, ‘আমরা একাত্তর দেখি নাই, কিন্তু ২৪ দেখেছি। আন্দোলন–সংগ্রাম যে কত কষ্টের, তা আমরা জানি। রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রাত যাপন করেছি, সেই দিনগুলোর কথা আমরা ভুলব না।
‘ফ্যাসিস্টের দোসরকে যদি আপনারা প্রশ্রয় দেন, লালন পালন করেন, এরচেয়ে বড় দুঃখের আর কিছু নেই। মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় সংসদের সঙ্গে আলোচনা করে নারায়ণগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে তাকে বাদ দেওয়ার জন্য বলব।’
এ সময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মামুন মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মাশুকুল ইসলাম রাজীব, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মাওলানা মাঈনুদ্দিন আহমেদ, এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিন, ইসলামী আন্দোলনের মহানগরের আমির মুফতি মাসুম বিল্লাহ, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়কারী তরিকুল সুজন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে প্রতিবেশীর বিড়াল কবুতরের বাচ্চা খেয়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মারামারিতে আহত নাসির উদ্দীন নামে এক ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে সাইনবোর্ডের প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নের ভিটিকান্দী গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দীন মারা যায়।
নিহতের ভাই আক্তার হোসেন বলেন, গত রোববার কবুতরের বাচ্চা পাশের বাড়ির আসাদুল্লাহর বিড়াল খেয়ে ফেললে বিচার দিতে যাওয়ায় তাদের মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হয় নাসির। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে ভর্তি করে। আজ দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
সোনারগাঁ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হাসান খান জানান, মারামারি ঘটনায় দুই দিন আগে সোনারগাঁ থানা একটি অভিযোগ করেন। আসামিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আহত নাসির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।
