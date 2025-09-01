Ajker Patrika
চবিতে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত

চবি সংবাদদাতা
গ্রামবাসীর সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ সোমবার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

স্থগিত হওয়া পরীক্ষার নতুন তারিখ পরে জানানো হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির মাধ্যমে শতভাগ পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ইনস্টিটিউটের চলমান পরীক্ষা নিতে পারবে বলেও উল্লেখ রয়েছে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটসংলগ্ন এলাকায় এক ছাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগে গ্রামবাসী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। রাত দেড়টার দিকে ২ নম্বর গেট এলাকায় সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয় এবং এতে বহু শিক্ষার্থী আহত হন। সংঘর্ষ থামে ভোররাত ৪টার দিকে।

পরদিন রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আন্দোলন শুরু করেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চবির ২ নম্বর গেট এলাকায় সংঘর্ষ আবার ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় চবি উপ-উপাচার্য, প্রক্টরসহ কয়েক শ শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)।

