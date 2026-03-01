পরীক্ষায় পাস করতে না পেরে কলেজ গেটে তালা

চট্টগ্রামের মিরসরাই কলেজে এইচএসসি নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা কলেজের প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। আজ রোববার (১ মার্চ) বেলা ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে কলেজের শিক্ষক ও কলেজ মসজিদের মুসল্লিরা সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
কলেজ সূত্র জানায়, ২০২৬ সালের এইচএসসি নির্বাচনী পরীক্ষায় মোট ৩৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে সব বিষয়ে সরাসরি ২৮ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। প্রথম বিবেচনায় ৪০ জন, দ্বিতীয় বিবেচনায় ৩৮ জন এবং বিশেষ বিবেচনায় ৭৩ জনসহ মোট ১৫১ জনকে পাস ঘোষণা করা হয়।
ফল প্রকাশের পর রোববার দুপুরে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাসে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে দেন।
শিক্ষার্থী জাহেদুল ইসলাম সিহাব অভিযোগ করেন, তাঁরা মার্কশিট দেখতে চাইলে শিক্ষকেরা বাধা দেন এবং খারাপ আচরণ করেন। একজন শিক্ষার্থীকে মারধরও করেন।
জাহেদুল ইসলাম আরও অভিযোগ করেন, অনেক শিক্ষার্থী ছয়-সাত বিষয়ে ফেল করলেও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশে তাঁদের পাস করানো হয়েছে। এসব অভিযোগের প্রতিবাদেই তাঁরা গেটে তালা দেন।
আরেক শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান প্রেমা বলেন, ‘অনেকেই দুই থেকে তিন বিষয়ে ফেল করেছেন, কিন্তু তাদের ফলাফল দেখানো হয়নি।’
মিরসরাই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘কিছু নামধারী শিক্ষার্থী যারা নিয়মিত ক্লাসে আসে না, পড়াশোনায় মনোযোগী নয়, তারাই কলেজে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক বছর ধরে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় গভর্নিং বডির সভা ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এবার ফল উন্নয়নে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়।’ তিনি বলেন, ‘নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে কিছু শিক্ষার্থীকে বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ করা হয়েছে। যেমন—দুটি বিষয়ে ৩০ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীকে পাস দেওয়া হয়েছে। ইংরেজির দুই পত্রে ৩০ নম্বর এবং আইসিটিতে ১৪ নম্বর প্রাপ্তদের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের পর যারা নিয়মিত কলেজে উপস্থিত থাকে না, পড়াশোনার চেয়ে বাইরে সময় কাটায়, তারাই এসে অযথা পরিস্থিতি উত্তপ্ত করেছে।’ তিনি আরও বলেন, বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা নেওয়া হয়েছে।
রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপে কিছু শিক্ষার্থীকে পাস করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যক্ষ বলেন, ‘এ ধরনের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। মূলত ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে নির্ধারিত নম্বর অর্জনকারীদেরই বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ করা হয়েছে। কারণ, বোর্ড পরীক্ষায় এ দুই বিষয়ে তুলনামূলক বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়।’
এ বিষয়ে মিরসরাই থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শরীফ উদ্দিন বলেন, ‘কিছু অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থী কলেজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে আমাদের টিম গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গেটের তালা খুলে দেওয়া হয়েছে।’
নরসিংদী মাধবদীতে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যার মামলায় গ্রেপ্তার প্রধান আসামি নুরুল ইসলাম ওরফে নুরাসহ সাত আসামির আট দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রোববার (১ মার্চ) নরসিংদীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান এই আদেশ দেন।৩১ মিনিট আগে
ক্ষুব্ধ হয়ে শরিফুল প্রথমে কাঠের বাটাম দিয়ে দাদির মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় জামিলাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টায় সে বাধা দিলে তাকেও বাঁশের খাটিয়া ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন। পরে তাকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে সরিষাখেতের পাশে ধর্ষণ করে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যান তিনি।৩২ মিনিট আগে
অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় বালুচাপায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে সিলেটের জৈন্তাপুরে এ ঘটনা ঘটে। থানার ওসি জানিয়েছেন, এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকায় ছুরিকাঘাতে আকাশ দাস (৩০) নামের এক কর্মচারীকে হত্যার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানা ও চট্টগ্রাম নগরের বড়পোল এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নাজমুল হুদা ও মো. মহসিন। তাঁরা দুজনই ২০ বছর বয়সী তরুণ।১ ঘণ্টা আগে