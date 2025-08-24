Ajker Patrika
রোহিঙ্গাদের মতামত নেওয়ার মাধ্যমে কক্সবাজারে ৩ দিনের সম্মেলন শুরু

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারে তিন দিনের সম্মেলন শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজারে তিন দিনের সম্মেলন শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে কক্সবাজারে শুরু হয়েছে ‘স্টেকহোল্ডারস ডায়ালগ: টেকঅ্যাওয়েজ টু দ্য হাই-লেভেল কনফারেন্স অন রোহিঙ্গা সিচুয়েশন’ শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। প্রথম দিনে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া হয়।

আজ রোববার বিকেলে উখিয়ার ইনানী হোটেল বে-ওয়াচে দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বৈশ্বিক স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এর আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম দিনের কর্মসূচিতে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বিশেষ ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আস্থা তৈরির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়টি আলোচনায় আসে।

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ইস্যুবিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান এবং পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম এ সেশনে উপস্থিত ছিলেন।

এতে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রতিনিধি ছাড়াও প্রবাসী রোহিঙ্গারাও যোগ দেন।

সেশনটি সঞ্চালনা করেন রোহিঙ্গা কমিউনিটি নেতা লাকি করিম, মোহাম্মদ রফিক (খিন মাউং) ও ওমর সালমা।

রোহিঙ্গা প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য দেন সৈয়দুল্লাহ, ফুরকান মির্জা, আবদুল্লাহ, হুজ্জৌত উল্লাহ, সাহাত জিয়া হিরো, আবদুল আমিন, জাইতুন নারা, জিহিন নূর, আবদুল্লাহ ও মুজিফ খান।

প্রবাসী রোহিঙ্গারাও আলোচনায় অংশ নেন। সেশনটি শুধু রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের জন্য বরাদ্দ ছিল, অন্য অতিথিরা বক্তব্য শুনেছেন।

সেশনে যুক্ত ছিলেন মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি-বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি টমাস এইচ অ্যান্ড্রুজ। এ ছাড়া বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠন, গণমাধ্যম, বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের বাংলাদেশে রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর (ইউএনআরসি-এআই) রানা ফ্লাওয়ার্স, মিয়ানমারের জন্য স্বাধীন তদন্তকারী মেকানিজমের প্রধান নিকোলাস কুমজিয়ান ও জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার রউফ মাজু।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও সেশনে যোগ দেন। এর মধ্যে ছিল বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও গণঅধিকার পরিষদ।

আগামীকাল সোমবার সম্মেলনের মূল অধিবেশন উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিষয়:

আন্তর্জাতিককক্সবাজারসম্মেলনচট্টগ্রাম বিভাগরোহিঙ্গাজেলার খবর
