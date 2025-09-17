চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের আবেদনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ল এক দিন

চবি প্রতিনিধি
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময় এক দিন বাড়ানো হয়েছে। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সময় বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
বর্ধিত সময় অনুযায়ী আজ বুধবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন।
এর আগে মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমাদানের সময় দুই দিন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেন শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।
আবেদনপত্রে বলা হয়, বিগত ৩০ ও ৩১ আগস্ট গ্রামবাসীর হামলার শিকার হয়ে আহত অনেক শিক্ষার্থী এখনো গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা চলার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেকেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেননি। এমতাবস্থায় নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও দুই দিন বাড়ানো হলে নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক সব শিক্ষার্থীর জন্য মঙ্গলজনক হতো।
পরে নির্বাচন কমিশন জরুরি মিটিংয়ে বসে এক দিন সময় বাড়িয়েছে।
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ছাত্রদলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এক দিন সময় বাড়িয়েছি। তবে, এই সময়ে এসে এসব দাবি আমাদের জন্য চিন্তার। অনেক ভেবে শিডিউল করে তফসিল দেওয়া হয়েছে। চাইলেই আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমরা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করি। সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে।
উল্লেখ্য, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ সময় ছিল গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। তবে প্রার্থীদের অতিরিক্ত চাপ থাকায় নির্বাচন কমিশন সময় বাড়িয়ে যত রাতই হোক, শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময় এক দিন বাড়ানো হয়েছে। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সময় বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
বর্ধিত সময় অনুযায়ী আজ বুধবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন।
এর আগে মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমাদানের সময় দুই দিন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেন শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।
আবেদনপত্রে বলা হয়, বিগত ৩০ ও ৩১ আগস্ট গ্রামবাসীর হামলার শিকার হয়ে আহত অনেক শিক্ষার্থী এখনো গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা চলার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেকেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেননি। এমতাবস্থায় নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও দুই দিন বাড়ানো হলে নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক সব শিক্ষার্থীর জন্য মঙ্গলজনক হতো।
পরে নির্বাচন কমিশন জরুরি মিটিংয়ে বসে এক দিন সময় বাড়িয়েছে।
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ছাত্রদলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এক দিন সময় বাড়িয়েছি। তবে, এই সময়ে এসে এসব দাবি আমাদের জন্য চিন্তার। অনেক ভেবে শিডিউল করে তফসিল দেওয়া হয়েছে। চাইলেই আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমরা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করি। সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে।
উল্লেখ্য, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ সময় ছিল গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। তবে প্রার্থীদের অতিরিক্ত চাপ থাকায় নির্বাচন কমিশন সময় বাড়িয়ে যত রাতই হোক, শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ নিয়ে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে গাজীপুর মহানগরীর চন্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন কারিগরি শিক্ষার্থী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে অবরোধের ফলে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর১ সেকেন্ড আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ধোলাইপাড় এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে জহিরুল ইসলাম রাকিব (২০) নামে এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমার সময়সীমা আরো দুইদিন বাড়াতে আবেদন করেছে চবি শাখা ছাত্রদল। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর এ দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে দলটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।২ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. সীমান্ত নামে এক কাভার্ডভ্যানের হেলপার নিহত হয়েছেন। তিনি যশোর জেলার বেনাপোল এলাকার বাসিন্দা।২ ঘণ্টা আগে