চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের আবেদনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ল এক দিন

চবি প্রতিনিধি 
আজ দুপুরে সময় বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে সময় বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময় এক দিন বাড়ানো হয়েছে। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সময় বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।

বর্ধিত সময় অনুযায়ী আজ বুধবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন।

এর আগে মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমাদানের সময় দুই দিন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেন শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।

আবেদনপত্রে বলা হয়, বিগত ৩০ ও ৩১ আগস্ট গ্রামবাসীর হামলার শিকার হয়ে আহত অনেক শিক্ষার্থী এখনো গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা চলার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেকেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেননি। এমতাবস্থায় নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও দুই দিন বাড়ানো হলে নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক সব শিক্ষার্থীর জন্য মঙ্গলজনক হতো।

পরে নির্বাচন কমিশন জরুরি মিটিংয়ে বসে এক দিন সময় বাড়িয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ছাত্রদলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এক দিন সময় বাড়িয়েছি। তবে, এই সময়ে এসে এসব দাবি আমাদের জন্য চিন্তার। অনেক ভেবে শিডিউল করে তফসিল দেওয়া হয়েছে। চাইলেই আমরা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমরা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করি। সেটা শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে।

উল্লেখ্য, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ সময় ছিল গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। তবে প্রার্থীদের অতিরিক্ত চাপ থাকায় নির্বাচন কমিশন সময় বাড়িয়ে যত রাতই হোক, শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

