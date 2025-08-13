Ajker Patrika
কুমিল্লায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার রামচন্দ্রপুর উত্তর ইউনিয়নের বাখরাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিকেলে পুলিশ একজনের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বাঙ্গরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন, দক্ষিণ বাখরাবাদ গ্রামের তপন চন্দ্র সরকার (৫০) ও পলাশ চক্রবর্তী (৩৮)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোররাতে স্পিরিট জাতীয় বিষাক্ত মদপানের পর তপন ও পলাশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পলাশকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তপনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে বিকেলে পুলিশ রামচন্দ্রপুর মহাশ্মশান থেকে পলাশের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে পুলিশ যাওয়ার আগেই তপনের লাশ দাহ করা হয়। ফলে তা উদ্ধার সম্ভব হয়নি।

ওসি মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, হোমিওপ্যাথি দোকানের স্পিরিট জাতীয় অ্যালকোহল পানের কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। পলাশের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, তপনের লাশ দাহ হওয়ায় তা উদ্ধার করা যায়নি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

পলাশের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

