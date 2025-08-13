কুমিল্লায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার রামচন্দ্রপুর উত্তর ইউনিয়নের বাখরাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিকেলে পুলিশ একজনের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বাঙ্গরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন, দক্ষিণ বাখরাবাদ গ্রামের তপন চন্দ্র সরকার (৫০) ও পলাশ চক্রবর্তী (৩৮)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোররাতে স্পিরিট জাতীয় বিষাক্ত মদপানের পর তপন ও পলাশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পলাশকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তপনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে বিকেলে পুলিশ রামচন্দ্রপুর মহাশ্মশান থেকে পলাশের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে পুলিশ যাওয়ার আগেই তপনের লাশ দাহ করা হয়। ফলে তা উদ্ধার সম্ভব হয়নি।
ওসি মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, হোমিওপ্যাথি দোকানের স্পিরিট জাতীয় অ্যালকোহল পানের কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। পলাশের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, তপনের লাশ দাহ হওয়ায় তা উদ্ধার করা যায়নি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
পলাশের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় বিষাক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে উপজেলার রামচন্দ্রপুর উত্তর ইউনিয়নের বাখরাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিকেলে পুলিশ একজনের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বাঙ্গরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন, দক্ষিণ বাখরাবাদ গ্রামের তপন চন্দ্র সরকার (৫০) ও পলাশ চক্রবর্তী (৩৮)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোররাতে স্পিরিট জাতীয় বিষাক্ত মদপানের পর তপন ও পলাশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পলাশকে মৃত ঘোষণা করেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তপনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে বিকেলে পুলিশ রামচন্দ্রপুর মহাশ্মশান থেকে পলাশের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে পুলিশ যাওয়ার আগেই তপনের লাশ দাহ করা হয়। ফলে তা উদ্ধার সম্ভব হয়নি।
ওসি মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, হোমিওপ্যাথি দোকানের স্পিরিট জাতীয় অ্যালকোহল পানের কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। পলাশের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, তপনের লাশ দাহ হওয়ায় তা উদ্ধার করা যায়নি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
পলাশের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার নবীপুর ইউনিয়ন থেকে জাহিদ হোসেন (১৮) নামের এক তরুণের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে নবীপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।৪ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাহসী সম্মাননা পেয়েছেন ফরিদপুরের জুলাই আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হওয়া মামলার এজাহারভুক্ত আসামি শেখ ফয়েজ আহমেদ। এ খবর জানাজানি হওয়ার পরে তাঁর সম্মাননা প্রত্যাহার চেয়ে তথ্য উপদেষ্টার কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।২২ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে মাদকের টাকার জন্য মা-বাবাকে মারধরের দায়ে মো. রিপন মিয়া (২৮) নামের এক যুবককে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার সোনামুড়া গ্রামে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধনা২৩ মিনিট আগে
১০ মামলায় খুলনা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট এম এম মুজিবুর রহমান জামিনে বের হয়ে আত্মগোপন করেছেন। জামিনে মুক্তির পর তিনি বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছেন বলে একাধিক গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।৪৩ মিনিট আগে