Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ৩ মে

চবি প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন ও ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩ মে। এ ছাড়া নতুন এ সেশন থেকে শুরু হচ্ছে সেমিস্টার পদ্ধতি।

আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) এস এম আকবর হোছাইন স্বাক্ষরিত চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গত মঙ্গলবার ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা কমিটির ১৩তম সভার ২ নম্বর সিদ্ধান্তক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র/ছাত্রীদের ক্লাস শুরুর তারিখ আগামী ৩ মে (রোববার) নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সব বিভাগ/ইনস্টিটিউটের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গত সভায় আমরা আগামী ৩ মে থেকে আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওই দিন থেকে নতুনদের ক্লাস শুরু হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে নতুন এই সেশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার সিস্টেম চালু হচ্ছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

