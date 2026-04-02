চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ৩ মে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন ও ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩ মে। এ ছাড়া নতুন এ সেশন থেকে শুরু হচ্ছে সেমিস্টার পদ্ধতি।
আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) এস এম আকবর হোছাইন স্বাক্ষরিত চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, গত মঙ্গলবার ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা কমিটির ১৩তম সভার ২ নম্বর সিদ্ধান্তক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ/ইনস্টিটিউটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র/ছাত্রীদের ক্লাস শুরুর তারিখ আগামী ৩ মে (রোববার) নির্ধারণ করা হয়েছে।
স্ব স্ব বিভাগ/ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সব বিভাগ/ইনস্টিটিউটের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গত সভায় আমরা আগামী ৩ মে থেকে আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওই দিন থেকে নতুনদের ক্লাস শুরু হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে নতুন এই সেশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার সিস্টেম চালু হচ্ছে।
