বনের জায়গা দখল নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির হেঁয়াকোতে বন বিভাগের জায়গা দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার দাঁতমারা হেঁয়াকো বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের কারণে ঢাকা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও পথচারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিরা হলেন মো. বাবুল (৬০), আব্দুল মালেক অনু (৩৫) ও মো. শরিফ (২৮)। তাঁরা স্থানীয় বিএনপি ও যুবদলের বিভিন্ন পদে রয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকারি জায়গা বেদখল ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আজ দুপুরে হেঁয়াকো বাজারে মানববন্ধন করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আজিম উল্লাহ বাহার চৌধুরী সমর্থিত ভূজপুর থানা যুবদলের আহ্বায়ক নুরুল আমীন গ্রুপের লোকজন। এ সময় তাঁদের মহাসড়ক অবরোধের কারণে দুই পাশে অনেক প্রাইভেট কার, ট্রাক ও বাস আটকা পড়ে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নজরুল ইসলামের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা। তবে কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করার কিছুক্ষণ পরে নুরুল আমীন গ্রুপ ও প্রতিপক্ষ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক সরওয়ার আলমগীর সমর্থিত নাছির উদ্দিন বিপ্লব গ্রুপের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। থেমে থেমে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় পুরো বাজার এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন।
বন বিভাগের সরকারি জায়গায় থাকা নুরুল আমীন গ্রুপের মানিক বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করে আসছি। বিএনপির বিপ্লব এসে চাইলে আমি দিতে রাজি না হওয়ায় তারা ঘর ভাঙচুর করেছে। আমরা এর প্রতিকার চাই।’
ভূজপুর থানা যুবদলের আহ্বায়ক নুরুল আমীন বলেন, হেঁয়াকো এলাকায় দলীয় নাম ভাঙিয়ে কোনো অবস্থায় চাঁদাবাজি বরদাশত করা হবে না। সে যে-ই হোন, তাঁকে প্রতিরোধ করা হবে।
বিএনপি নেতা নাছির উদ্দিন বিপ্লব বলেন, ‘এগুলো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ওই ধরনের কোনো কার্যক্রমে আমি জড়িত নই।’
ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) নুরুল আলম বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’
ইউএনও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে। আশা করি, দুই পক্ষের বিরাজমান পরিস্থিতি শান্ত হবে।’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ১৪৪ ধারা জারির প্রচার ছড়ানোর প্রসঙ্গে ইউএনও বলেন, ‘আমরা এখনো ১৪৪ ধারা জারি করিনি। আমরা পরিস্থিতি পর্যাবেক্ষণ করছি। পরিস্থিতি বুঝে ১৪৪ ধারা জারি করার ব্যাপারে আলাপ করা হবে।’
বন বিভাগের জায়গা নিয়ে সংঘর্ষ নিয়ে বন কর্মকর্তা (এসওএফ) হারুন উর রশীদ বলেন, ‘আমাদের বেশ কিছু বনের জায়গা দীর্ঘদিন ধরে বেদখলে চলে গেছে। এসব জায়গা উদ্ধারে বন বিভাগ কাজ করছে।’
