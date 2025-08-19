আবর্জনায় পড়েছিল কার্টন, ভেতরে মৃত নবজাতক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়িতে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে খাগড়াছড়ি পৌরসভার ব্রিজসংলগ্ন ময়লা-আবর্জনার জায়গায় মৃতদেহটি পাওয়া যায়। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
স্থানীয়রা জানায়, আজ বেলা ১টার দিকে পৌরসভার ব্রিজের পাশে ময়লা স্থানে কার্টনের ভেতরে মৃত নবজাতককে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এ ব্যাপারে জানতে খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রিপল বাপ্পি চাকমাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করে পোস্টমর্টেম করতে সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’
খাগড়াছড়িতে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে খাগড়াছড়ি পৌরসভার ব্রিজসংলগ্ন ময়লা-আবর্জনার জায়গায় মৃতদেহটি পাওয়া যায়। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
স্থানীয়রা জানায়, আজ বেলা ১টার দিকে পৌরসভার ব্রিজের পাশে ময়লা স্থানে কার্টনের ভেতরে মৃত নবজাতককে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এ ব্যাপারে জানতে খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রিপল বাপ্পি চাকমাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করে পোস্টমর্টেম করতে সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’
ভোলার দৌলতখানে পুকুরে ডুবে একই বাড়ির দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) উপজেলার উত্তর জয়নগর ইউনিয়নের মধ্য জয়নগর এলাকার সৈয়দউদ্দিন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে মোহাম্মদ আলী (৮) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার নয়াগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ঝগড়া থামাতে গিয়ে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার সিধলা ইউনিয়নের হাসনপুর গ্রামে গতকাল সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। নিহত যুবকের নাম মোকশেদ আলী (২৮)। তিনি ওই গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।১৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার কনস্টেবল অমি দাশের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) চট্টগ্রাম ষষ্ঠ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন মাহমুদের আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে পুলিশ অমি দাশের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল। আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট রিয়াদ৪৩ মিনিট আগে