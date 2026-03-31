দুদকের মামলায় ইউসিবির সাবেক দুই পরিচালক কারাগারে

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় অভিযোগপত্রভুক্ত (চার্জশিট) ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবিএল) সাবেক দুই পরিচালককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকালে চট্টগ্রামের বিশেষ জজ আদালতে তাঁরা আত্মসমর্পণের পর জামিন আবেদন করেন।
আবেদনের ওপর শুনানি শেষে বিচারক মো. মিজানুর রহমান তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। একই মামলায় সম্প্রতি সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে আদালত অভিযোগ গঠন করে বিচারকাজ শুরুর আদেশ দিয়েছেন।
কারাগারে পাঠানো সাবেক দুই কর্মকর্তা হলেন অপরূপ চৌধুরী ও তৌহিদ সিপার রফিকুজ্জামান।
চট্টগ্রামের বিশেষ জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মোকাররম হোসাইন জানান, দুদকের মামলায় ইউসিবিএল ব্যাংকের সাবেক দুই পরিচালক সকালে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। পরে শুনানি শেষে বিচারক তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
দুদক ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, ইউসিবিএল থেকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচারের অভিযোগে দুদক মামলাটি করে। তদন্ত শেষে দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। সম্প্রতি আদালত এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকাজ শুরুর আদেশ দেন।
