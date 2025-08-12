ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ, ডিবির দুই সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দাবিকৃত টাকা না পেয়ে ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে নগর গোয়েন্দা পুলিশের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন এক নারী। গতকাল সোমবার চট্টগ্রামে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ারের আদালতে এই মামলা হয়।
এ সময় আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) বন্দর জোনের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহসিন ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. আজাদ।
গরের ডবলমুরিং এলাকার বাসিন্দা সাবিনা আক্তারের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ২২ জুলাই তাঁর ভাই জাকির হোসেনকে আটক করেন দুই পুলিশ সদস্য। পরে তাঁকে নগরের মনসুরাবাদ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদী দেখা করতে গেলে পুলিশ ২ লাখ টাকা দাবি করেন।
পরবর্তীতে টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ৪০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে মাদকের মামলা দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী আফজাল হোসেন বলেন, ‘আদালত অভিযোগ শুনেছেন। মামলাটি তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
দাবিকৃত টাকা না পেয়ে ইয়াবা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে নগর গোয়েন্দা পুলিশের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন এক নারী। গতকাল সোমবার চট্টগ্রামে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ারের আদালতে এই মামলা হয়।
এ সময় আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) বন্দর জোনের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মহসিন ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. আজাদ।
গরের ডবলমুরিং এলাকার বাসিন্দা সাবিনা আক্তারের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, গত ২২ জুলাই তাঁর ভাই জাকির হোসেনকে আটক করেন দুই পুলিশ সদস্য। পরে তাঁকে নগরের মনসুরাবাদ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাদী দেখা করতে গেলে পুলিশ ২ লাখ টাকা দাবি করেন।
পরবর্তীতে টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ৪০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে মাদকের মামলা দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী আফজাল হোসেন বলেন, ‘আদালত অভিযোগ শুনেছেন। মামলাটি তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
দীর্ঘ ১৫ বছর পর নওগাঁ জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক আহ্বায়ক আবু বক্কর সিদ্দিক নান্নু। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন যুগ্ম আহ্বায়ক মামুনুর রহমান রিপন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ভোট গণনা শেষে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা...৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় ছাত্রদল নেতা হিজবুল আলম জিয়েসের একটি টর্চার সেলের সন্ধান মিলেছে। সেখানে সাধারণ মানুষকে ধরে এনে নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক মামুন সরকার হামলার শিকার হন এবং থানায় মামলা করেন।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে আরেক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল সোমবার রাতে রাজধানী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার নাম তুহিন। গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার (অপরাধ-উত্তর) মো. রবিউল হা১ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুরের শিবচরে নিখোঁজের ১২ দিন পরে মিজান শেখ (৪৫) নামের এক ভ্যান চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবারর (১২ আগস্ট) ভোরে উপজেলার মাদবরেরচর ইউনিয়নের বাখরেরকান্দি এলাকায় মাটি চাপা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে