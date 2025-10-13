Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল ভবনে এসি বিস্ফোরণের ঘটনায় সাততলা থেকে নিচে পড়ে আহত হওয়া এক কর্মচারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শওকত ওসমান নামের ওই কর্মচারী মারা যান। চমেক হাসপাতালে পুলিশের দায়িত্বরত এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শওকত ওসমান গণপূর্তের অধীনে হাসপাতালের আউটসোর্সিং কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি নগরের পতেঙ্গা থানার বিজয়নগর এলাকার বাসিন্দা। ছাদে বিস্ফোরণের ঘটনার সময় তিনি ছিটকে সাততলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। এই ঘটনায় দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন বাকি দুজন হলেন মো. মিশকাত ও মো. তানভীর। তাঁরাও আউটসোর্সিং কর্মচারী ছিলেন। তাঁদের সবার বয়স ২৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

আজ বেলা ১১টায় চমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সাততলা ভবনের ছাদে এসির কাজ করার সময় বিকট শব্দে এসি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। হাসপাতালের কর্মচারী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এতে শওকত ছাদ থেকে ছিটকে পড়ে নিচে পড়ে যান। বাকি দুজন ছাদে দগ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর থেকে শওকতকে আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। চার ঘণ্টা পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দগ্ধ মিশকাত ও তানভীর হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি আছেন। তবে তাঁরা আশঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

চমেক হাসপাতালে এসিতে কাজ করার সময় দগ্ধ ৩চমেক হাসপাতালে এসিতে কাজ করার সময় দগ্ধ ৩

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বলেন, হাসপাতালের ছাদে সাততলায় কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকক্ষে কাজ করছিলেন গণপূর্ত বিভাগের তিনজন এসি টেকনিশিয়ান। একপর্যায়ে এসির বিস্ফোরণ হলে তাঁরা দগ্ধ হন।

বিষয়:

মৃত্যুচট্টগ্রামআহতবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি