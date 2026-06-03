Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে দুই দিনে পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত ১৯

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ফটিকছড়িতে দুই দিনে পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত ১৯
একে একে ১৯ জনকে আহত করার পর এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুর দুটিকে খুঁজতে থাকে। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় দুই দিনে পাগলা কুকুরের কামড়ে নারী-শিশুসহ ১৯ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে পাঁচজন ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং ১৪ জন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

সোমবার ও মঙ্গলবার (১ ও ২ জুন) উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দৌলতপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় একটি পাগলা কুকুর হঠাৎ এলোপাতাড়ি কামড় দিয়ে শিশুসহ পাঁচজনকে আহত করে। পরদিন একই কুকুর আরও ১৪ জনকে কামড়ে জখম করে। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহতদের মধ্যে পরিচয় পাওয়া গেছে মমতাজ বেগম (৩৫), মো. রাশেদ (৪০), মো. সেলিম (৫২), মো. ওসমান (৪৫) ও রিমা আক্তারের (২৪)। তাঁরা সবাই নাজিরহাট পৌরসভার দৌলতপুর এলাকার বাসিন্দা। অন্য আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা হাসানুল করিম বলেন, ‘গত দুই দিনে এলাকায় দুটি কুকুর পাগল হয়ে অন্তত ১৪ থেকে ১৫ জনকে কামড় দেয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজন এখনো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুর দুটি মেরে ফেলে।’

ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. কামরুল হাসান বলেন, ‘গত দুই দিনে নারী ও শিশুসহ ১৯ জন কুকুরের কামড়ে আহত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁরা সবাই নাজিরহাট পৌরসভার দৌলতপুর এলাকার বাসিন্দা।’

বিষয়:

ফটিকছড়িচিকিৎসাস্বাস্থ্য অধিদপ্তরচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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