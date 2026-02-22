Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে জমি নিয়ে বিরোধে একজনকে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের সদরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সুলতান মিয়া (৪৭) নামের একজনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সদর উপজেলার খাগডর ইউনিয়নের তারাগাঁয় গ্রামে তাঁকে কুপিয়ে আহত করা হয়। পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সুলতান মিয়া ওই এলাকার মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সুলতান মিয়ার সঙ্গে একই গোষ্ঠীর চাচাতো ভাই মিরাজ আলীর জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, বিরোধপূর্ণ জমি বিক্রিতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ওই জমি নিয়ে আবারও ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে মিরাজ আলী ও তাঁর ছেলেরা সুলতান মিয়াকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব বলেন, সুলতান মিয়া মারা যাওয়ার পর থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাকুপিয়ে হত্যাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর




