ময়মনসিংহে জমি নিয়ে বিরোধে একজনকে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহের সদরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সুলতান মিয়া (৪৭) নামের একজনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সদর উপজেলার খাগডর ইউনিয়নের তারাগাঁয় গ্রামে তাঁকে কুপিয়ে আহত করা হয়। পরে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সুলতান মিয়া ওই এলাকার মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সুলতান মিয়ার সঙ্গে একই গোষ্ঠীর চাচাতো ভাই মিরাজ আলীর জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, বিরোধপূর্ণ জমি বিক্রিতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ওই জমি নিয়ে আবারও ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে মিরাজ আলী ও তাঁর ছেলেরা সুলতান মিয়াকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব বলেন, সুলতান মিয়া মারা যাওয়ার পর থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
শীতপ্রধান ইউরোপের টিউলিপের দেখা মিলেছে এবার কিশোরগঞ্জে। শহরের মধ্যেই কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে ফুটেছে এই ফুল। জেলার ইতিহাসে এই প্রথম এমন টিউলিপের বাগান গড়ে উঠেছে।২৫ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তির স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, তুচ্ছ লেনদেন নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। সন্ধ্যায় এলাকার একটি চায়ের দোকানে গেলে খোরশেদ আলমসহ কয়েকজন মিলে তাঁর স্বামী আলমগীর হোসেনকে বেধড়ক মারধর করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁকে এলোপাতাড়ি কিলঘুষি ও লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে ঝুলে থাকার পর দিনাজপুরের ফুলবাড়ী হাউজিং এস্টেট (উপশহর) প্রকল্পটি অবশেষে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং চিঠিপত্র চালাচালির দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সম্প্রতি জমিটি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পৌরসভা এলাকার বাসাবাড়ির ও মানববর্জ্য দিয়ে দিয়ে জৈবসার তৈরির জন্য নির্মিত কেন্দ্র (প্ল্যান্ট) এক বছরেও পুরোপুরি চালু হয়নি। প্রায় ৩ কোটি টাকা বরাদ্দে নির্মিত ‘সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট’ পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল।৮ ঘণ্টা আগে