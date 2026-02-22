Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানচালক নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানচালক নিহত
সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের এক চালক নিহত হয়েছেন। রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদরের মুলিবাড়ি চেকপোস্ট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকামুখী লেনে একটি ট্রাক ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ওই চালকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার এএসআই শফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

সিরাজগঞ্জদুর্ঘটনানিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
