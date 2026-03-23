Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কাতারপ্রবাসী নিহত

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কাতারপ্রবাসী নিহত
মো. সোলেমান। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. সোলেমান (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে নগরীর বাকলিয়ার নতুন ফিশারিঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সোলেমান কাতারে থাকতেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দেশে এসেছিলেন তিনি।

নিহত সোলোমান বরুমছড়া ইউনিয়নের আবদুল্লাহ বাড়ির মৃত মনিরুজ্জামানের ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল রাতে চট্টগ্রাম শহর থেকে বন্ধু রফিকুল করিমের সঙ্গে মোটরসাইকেলে বরুমছড়া এলাকায় আসছিলেন সোলেমান। বাকলিয়ার নতুন ফিশারিঘাট এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলটির সংঘর্ষ হয়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলে সোলেমানের মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেল দুটি জব্দ করা হয়। এ সময় রফিকুল করিমকে (৩০) আটক করা হয়। তিনি বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ এলাকার বাসিন্দা।

নিহত ব্যক্তির বন্ধু দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল নেতা মো. মহিম উদ্দিন বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য দেশে এসেছিলেন সোলেমান। ঈদের পরই বিদেশে ফেরার কথা ছিল তাঁর।

বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ।

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

রাজবাড়ীর ১০টি ফিলিং স্টেশনের একটিতেও মিলছে না তেল, বিপাকে চালকেরা

মাদক ও অবৈধ পণ্য প্রবেশে ঝুঁকিতে মৌলভীবাজার সীমান্ত

মাদারীপুরে শকুনী লেকপাড়ে দর্শনার্থীদের ঢল

গায়ের জোরে আইনের বাইরে কাজ করবেন না—ফিলিং স্টেশনে হামলা প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল