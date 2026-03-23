চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কাতারপ্রবাসী নিহত

চট্টগ্রামে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. সোলেমান (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে নগরীর বাকলিয়ার নতুন ফিশারিঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সোলেমান কাতারে থাকতেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দেশে এসেছিলেন তিনি।
নিহত সোলোমান বরুমছড়া ইউনিয়নের আবদুল্লাহ বাড়ির মৃত মনিরুজ্জামানের ছেলে।
জানা গেছে, গতকাল রাতে চট্টগ্রাম শহর থেকে বন্ধু রফিকুল করিমের সঙ্গে মোটরসাইকেলে বরুমছড়া এলাকায় আসছিলেন সোলেমান। বাকলিয়ার নতুন ফিশারিঘাট এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলটির সংঘর্ষ হয়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলে সোলেমানের মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেল দুটি জব্দ করা হয়। এ সময় রফিকুল করিমকে (৩০) আটক করা হয়। তিনি বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ এলাকার বাসিন্দা।
নিহত ব্যক্তির বন্ধু দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল নেতা মো. মহিম উদ্দিন বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য দেশে এসেছিলেন সোলেমান। ঈদের পরই বিদেশে ফেরার কথা ছিল তাঁর।
বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ।
জ্বালানি তেলের তীব্র সংকটে পড়েছে রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন ফিলিং স্টেশন। জেলার ১০টি পাম্পের একটিতেও তেল না পাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন যানবাহনের চালকেরা। সরেজমিন রাজবাড়ীর বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, স্টেশনের চারপাশে রশি বেঁধে রাখা হয়েছে।১১ মিনিট আগে
বাংলাদেশের অংশে অধিকাংশ এলাকায় নেই কাঁটাতারের বেড়া কিংবা সীমান্তে পৌঁছানোর মতো সড়ক যোগাযোগ। অনেক স্থানে বিজিবি সদস্যদের ক্যাম্প থেকে সীমান্ত এলাকায় পৌঁছাতে দুই থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। এসব এলাকায় রয়েছে ঘন জঙ্গল। রাতের বেলা কয়েক হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না।৩৩ মিনিট আগে
মাদারীপুর শহরের প্রধান বিনোদন কেন্দ্র শকুনী লেকপাড়ে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। ঈদের ছুটিতে শহরবাসীর পাশাপাশি আশপাশের উপজেলা থেকেও মানুষজন পরিবার পরিজন নিয়ে এই লেকপাড়ে ঘুরতে আসছে।৩৬ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও সদরের একটি ফিলিং স্টেশনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কোথাও গায়ের জোরে আইনের বাইরে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না এবং এ ধরনের মব সহিংসতা কঠোরভাবে দমন করা হবে।৪০ মিনিট আগে